Tuğçe Tayfur "Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses, Tayfur için "Arabeskin prensi" demişti. Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından yaptığı paylaşımda ise "Babam arabeskin prensi değil kralıydı" demişti. Tuğçe Tayfur'a, arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay'dan yanıt geldi.

Tuğçe Tayfur "Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi - 1

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan ve 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Tuğçe Tayfur "Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi - 2

"ARABESKİN PRENSİ"

Arabasında Ferdi Tayfur'un "Emmioğlu" şarkısını dinleyen ve eşlik eden İbrahim Tatlıses, o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Ferdi Tayfur'u unutmayan ünlü isim, paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız. Unutturmayacağız. Arabeskin prensi" notunu düştü.

Tuğçe Tayfur "Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi - 3

TAYFUR'DAN İLK PAYLAŞIM

Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımında "O arabeskin prensi değil kralıydı" demişti.

Tuğçe Tayfur "Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi - 4

"BİZ BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVERDİK"

Sabah'ın haberine göre, Orhan Gencebay'a bu tartışma hakkında yorumu sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Ferdi kardeşimi çok severdim. O da beni çok severdi. Biz birbirimizi çok severdik açıkçası. Allah gani gani rahmet eylesin. O da bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin."

Tuğçe Tayfur "Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi - 5

"O BENİM DOSTUMDU"

Orhan Gencabay, Ferdi Tayfur için düzenlenen törende "O benim dostumdu, kardeşimdi" ifadelerini kullanmıştı.

Tayfur'un çok güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Gencebay, "Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılaştı. Benim çok eski arkadaşımdı, kardeşimdi. 75 yılında Ferdi kardeşim çok çalışmalar yapıyordu. Halkımız muazzam bir ilgi gösterdi" dedi.

1970'li yıllarda kendilerini "Ferdici ve Orhancı" diye ayırdıklarından söz eden Gencebay, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çeşitli yalanlar söylediler. Çok iyi dosttuk. O benim sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim, bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı ve göçtü. Sanatçıyı yaşayalım ki sanat yaşasın" açıklamasında bulundu.

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