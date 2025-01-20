Tuğçe Tayfur "Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses, Tayfur için "Arabeskin prensi" demişti. Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından yaptığı paylaşımda ise "Babam arabeskin prensi değil kralıydı" demişti. Tuğçe Tayfur'a, arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay'dan yanıt geldi.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan ve 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.