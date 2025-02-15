Tuğçe Tayfur, Tuğba Dınız'ı hedef aldı: Yememiş içmemiş vermiş vekaleti

"İNSANLARIN KALBİNDE BEN HEP BABAMLA VAR OLACAĞIM"

Tuğçe Tayfur "Babamın Şarkıları" adlı albümle ilgil ise "Bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım. Kulaklarda hep 'HUZURUM KALMADI' babamın ve benim düetimizle can bulucak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım. Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim" ifadelerini kullandı.