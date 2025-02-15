Tuğçe Tayfur, Tuğba Dınız'ı hedef aldı: Yememiş içmemiş vermiş vekaleti

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Tayfur'un vefatının ardından ünlü sanatçısının ailesinde sular durulmuyor. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Tayfur, bu kez de Zeliha Tayfur'un kızı Tuğba Dınız'ı hedef aldı.

Tuğçe Tayfur, Tuğba Dınız'ı hedef aldı: Yememiş içmemiş vermiş vekaleti - 1

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hem hayranları tarafından hem de sanat camiasında anılmaya devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar ise gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tuğçe Tayfur, Tuğba Dınız'ı hedef aldı: Yememiş içmemiş vermiş vekaleti - 2

Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur da "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında babası Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur'dan olan kızı Tuğba Dınız'ı hedef aldı.

Tuğçe Tayfur, Tuğba Dınız'ı hedef aldı: Yememiş içmemiş vermiş vekaleti - 3

"YEMEMİŞ İÇMEMİŞ..."

Tayfur, Tuğba Dınız'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasında "Tayfur" soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu ifade etti:

"Her şeyi çok hızlı yapmama sebep oluyorsunuz. Zeliha hanımın büyük kızı Tuğba hanım, Tuğçe Tayfur Store markasındaki soyadımı kullanmamamı isteyerek o malum bildiğiniz ama eminim ki tanımasakta olurdu dediğiniz avukata vekaletini sunmuş. Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekaleti. Anladım acınız yok anladım konu sadece duygusal ama siz bir eğitmensiniz, çocuk eğitiyorsunuz. Ben acı çekmiyorum ama belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati kurmanızı beklerdim."

Tuğçe Tayfur, Tuğba Dınız'ı hedef aldı: Yememiş içmemiş vermiş vekaleti - 4

"İNSANLARIN KALBİNDE BEN HEP BABAMLA VAR OLACAĞIM"

Tuğçe Tayfur "Babamın Şarkıları" adlı albümle ilgil ise "Bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım. Kulaklarda hep 'HUZURUM KALMADI' babamın ve benim düetimizle can bulucak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım. Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur, Tuğba Dınız'ı hedef aldı: Yememiş içmemiş vermiş vekaleti - 5

Öte yandan, Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul'da iki farklı yerde, Adana ve Marmaris'te anıldı. Tuğçe Tayfur, mevlit sonrası açıklama yaparken; sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Annesi Necla Nazır ise "Bizim için bitti" diyerek son noktayı koydu.

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