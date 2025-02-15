Tuğçe Tayfur, Tuğba Dınız'ı hedef aldı: Yememiş içmemiş vermiş vekaleti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Tayfur'un vefatının ardından ünlü sanatçısının ailesinde sular durulmuyor. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Tayfur, bu kez de Zeliha Tayfur'un kızı Tuğba Dınız'ı hedef aldı.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Hem hayranları tarafından hem de sanat camiasında anılmaya devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar ise gündemden düşmüyor.