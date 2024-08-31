Tuğçe Tayfur'dan "Soyadımı kullanma" diyen babası Ferdi Tayfur'a yanıt: "50 milyon mu istiyorsun?"

"AL SOYADIN SENİN OLSUN"

Tuğçe Tayfur açıklamalarına "Şarkılarına gelince de 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslinde şarkılarını hatırlamaları bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, Al soyadın senin olsun. Peki" diye devam etti.

"BEN ÇOCUKLARIMIN RIZKINI SİZE YEDİRMEYECEĞİM"

Tuğçe Tayfur daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"Genelde çocuklar mal mülk peşine düşer. Burada baba ve yeğeninin mal mülk peşine düşmesini hayretle izliyorum. Marka hesabıma bloke koydurmuşsun. Benim çocuklarımın rızkına yani. Ama üzgünüm. Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim! 'Tuğçe Tayfur' fikri sinai mülkiye hakları marka patent hakları 2023'te tarafımızca alındı. Çünkü gelecekte bunu yapacağınızı, seni parmaklarında oynatacaklarını biliyodum ne acı ki. Umarım yanlışından dönersin."