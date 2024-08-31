Tuğçe Tayfur'dan "Soyadımı kullanma" diyen babası Ferdi Tayfur'a yanıt: "50 milyon mu istiyorsun?"
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Tuğçe Tayfur "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" dedi.
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı. Kızının düğüne gitmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı arasındaki sular durulmuyor.
Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulundu.