Tülin Şahin Danimarka'da iki defilede yürüdü

Star’da yayınlanan Tülin Şahin ile Moda programının sunucusu ünlü model Tülin Şahin, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da iki farklı defilede yürüdü.
Danimarka'da doğup büyüyen Şahin'e defilelerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlardan Mogens Lykketoft, eski Çevre Bakanı ve parlamenter Ida Auken eşlik etti.
Şahin yaptığı paylaşıma "Yüzlerce podyumda yürümüşsündür... Ama bazı podyumlar çok ayrı yere sahip olur çok duygusaldır. Doğup büyüdüğüm Danimarka'da 'sürdürülebilir moda'yı temsil etmem için @idaauken ve başbakan @mette tarafından davet edilmek ve podyuma çok değerli isimler ile çıkmak çok onur vericiydi" notunu düştü.
Ünlü model paylaşımında "Çok değerli isimler defilede yürümesine rağmen kapanışı sen yapmalısın çünkü 'onur konuğumuzsun' dediler. İda beni sahneye davet ederken hakkımda söylediği güzel sözlere sadece ben değil bir çok parlemento üyesi de duygulanınca hem kuliste hem podyumda hem de defile sonrası oldukça duygusal anlar yaşandı" dedi.
Danimarka'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken "Doğup büyüdüğüm ülkede, hayatımın yarısının geçtiği, hala tüm ailemin yaşadığı ülkede. Gün gelip ülkemi böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde temsil etmek çok gurur vericiydi. Her iki harika ülkenin bana kattıkları değerleri taşıdığım için hem çok şanşlıyım hem de minnettarım" dedi.