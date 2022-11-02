Tülin Şahin Danimarka'da iki defilede yürüdü

"ONUR KONUĞUMUZSUN DEDİLER"

Ünlü model paylaşımında "Çok değerli isimler defilede yürümesine rağmen kapanışı sen yapmalısın çünkü 'onur konuğumuzsun' dediler. İda beni sahneye davet ederken hakkımda söylediği güzel sözlere sadece ben değil bir çok parlemento üyesi de duygulanınca hem kuliste hem podyumda hem de defile sonrası oldukça duygusal anlar yaşandı" dedi.