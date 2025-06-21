Tüm adayı kiraladılar! Milyarder Jeff Bezos, düğünü için masraftan kaçınmadı

SANCHEZ'İN GELİNLİĞİ

2,5 milyon dolarlık bir yüzükle gelen evlenme teklifinin ardından Sanchez, görkemli tören için gelinliğini seçti.Sanchez'in Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giyeceği düşünülüyor.



BOŞANMA NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ



İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Özel birkaç etkinlikte beraber görüntülenen çift, 2022 yılında Washington'da verdikleri ortak röportajda Bezos'un servetinin hayır işlerinde kullanılması üzerine planladıkları projeleri duyurmuştu.

Bezos, 2023 yılında sevgilisi Sanchez'e evlenme teklifinde bulundu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 senedir evli olan çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak Sanchez gösterilmişti.