Tüm adayı kiraladılar! Milyarder Jeff Bezos, düğünü için masraftan kaçınmadı
Amazon CEO'su Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki görkemli düğününe dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez nikah masasına oturmak için gün sayıyor.
Ünlü çiftin Venedik'teki milyon dolarlık düğününe dair detaylar gündem olmaya devam ediyor. TMZ'nin haberine göre, 61 yaşındaki Bezos ile ve 55 yaşındaki Sanchez hafta sonu için Venedik'te tarihi bir otele rezervasyon yaptırdı.