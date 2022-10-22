Turabi Çamkıran'dan Survivor açıklaması: Kesin geliyorum

Turabi geçen yılın başlarında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı herkesten iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur, yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem..." demişti.





