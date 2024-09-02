Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde

Birbirinden iddialı yapımların Altın Aslan için yarışacağı Venedik Film Festivali'nde birçok ünlü isim boy göstermeye devam ediyor.

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde - 1

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali tam gaz devam ediyor! Aralarında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı "Maria" ve Brad Pitt'in yeni filmi "Wolfs"un da yer aldığı birçok yapım prestijli festivalde gösterildi.

Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda birçok ünlü isim boy gösterdi. İşte Venedik Film Festivali'ne katılan Türk oyuncular...

N-LIFE HABERLERİ

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde - 2

Son dönemin parlayan oyuncularından Melis Sezen, soluğu Venedik'te aldı.

Ünlü oyuncu, Venedik ile özdeşleşen gondol turuna katıldı.

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde - 3

Sezen "Ve hoooooop portaldan geçtik rüya şehirdeyiz! Yeniden!" notuyla pozlarını paylaştı.

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde - 4

Yaban Çiçekleri, Kübra, Darmaduman ve Üç Kuruş gibi yapımlarla tanınan Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabından kırmızı halı pozunu paylaştı.

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde - 5

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Görkem" karakteriyle tanınan oyuncu Özge Özacar, bu yıl 81'incisi düzenlenen festivalde boy gösterdi. 

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde - 6

Bir süredir Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz de Venedik'teydi. 

Ünlü oyuncu stiliyle beğeni topladı.

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde - 7

Deniz'in Venedik pozlarına beğeni yağdı.

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