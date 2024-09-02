Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali tam gaz devam ediyor! Aralarında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı "Maria" ve Brad Pitt'in yeni filmi "Wolfs"un da yer aldığı birçok yapım prestijli festivalde gösterildi.

Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda birçok ünlü isim boy gösterdi. İşte Venedik Film Festivali'ne katılan Türk oyuncular...