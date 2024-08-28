Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde boy gösterecek

Birbirinden iddialı yapımların Altın Aslan için yarışacağı Venedik Film Festivali'nde birçok ünlü isim boy gösterecek.

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde boy gösterecek - 1

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali bugün başlıyor! Aralarında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı "Maria" ve Brad Pitt'in yeni filmi "Wolfs"un da yer aldığı birçok yapım prestijli festivalde gösterilecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bazı Türk oyuncular festivalde boy gösterecek.

N-LIFE HABERLERİ

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde boy gösterecek - 2

Hande Erçel marka elçisi olduğu İtalyan takı markasını festivalde temsil edecek.

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde boy gösterecek - 3

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, ünlü İtalyan markası ile Venedik'e gidiyor.

Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde boy gösterecek - 4

Dönüş diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Burcu Özberk de Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında yürüyecek.

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