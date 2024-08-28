Türk oyuncular Venedik Film Festivali'nde boy gösterecek

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali bugün başlıyor! Aralarında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı "Maria" ve Brad Pitt'in yeni filmi "Wolfs"un da yer aldığı birçok yapım prestijli festivalde gösterilecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bazı Türk oyuncular festivalde boy gösterecek.