Türkan Şoray: Hayatımın dönüm noktası, kızım Yağmur'un doğumu
Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray, Samsun'da katıldığı söyleşide hayatının dönüm noktasını kızı Yağmur'un doğumu olarak nitelendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördündü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali çok özel bir ismi ağırladı. Festival kapsamında; Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda Samsunlularla buluştu. Samsunlular, Sultan'ı görebilmek için salonu doldurup taşırdı.