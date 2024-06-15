Türkan Şoray: Hayatımın dönüm noktası, kızım Yağmur'un doğumu

"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI KIZIM YAĞMUR'UN DOĞUMU"

"Hayatınızın dönüm noktaları nelerdir?” sorusu üzerine Şoray, “Bir gün önce mektebe giderken bir gün sonra filmde oynamaya başlamak. Okulumu çok seven bir öğrenciydim, beni sinemaya uygun görüp, anneme teklif ediyorlar ve sinemaya başlıyorum, bu bir dönüm noktası. Evlenmem de hayatımın bir dönüm noktası. Hayatımın en dönüm noktası ise Yağmur'un doğumu, anne olmak. O kadar güzel bir şey ki. Yağmur'dan önce, sadece film çevirmek ve seyircilerimin o filmleri sevmesini isterdim" dedi.