Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir?
Türkiye günlerdir Ayşe Barım'ı ve kendisinin cast ajansında yer alan isimleri konuşuyor. ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Hem magazin hem de televizyon dünyasını derinden etkileyen olay ses getirmeye devam ediyor. Peki, Ayşe Barım olayı nedir?
Rekabet Kurulu, kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumu’nun "tekelleşme" iddiasıyla menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik soruşturma başlatması ardından en çok konuşulan isimlerden biri Ayşe Barım oldu. ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.