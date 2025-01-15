Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir?

Türkiye günlerdir Ayşe Barım'ı ve kendisinin cast ajansında yer alan isimleri konuşuyor. ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Hem magazin hem de televizyon dünyasını derinden etkileyen olay ses getirmeye devam ediyor. Peki, Ayşe Barım olayı nedir?

Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir? - 1

Rekabet Kurulu, kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumu’nun "tekelleşme" iddiasıyla menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik soruşturma başlatması ardından en çok konuşulan isimlerden biri Ayşe Barım oldu. ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir? - 2

BARIM'IN AÇIKLAMASI

Barım iddialar karşısında; "Adli sürece gideceğiz. Bir soruşturma açıldı sektördeki bazı şirketlere, bunlardan birisi de benim şirketim. Biz bunlar için cevabımızı vereceğiz. Ben hedef oldum, yapacak bir şey yok". ifadelerini kullandı.

Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir? - 3

SERENAY "TANIK" SIFATIYLA İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Söz konusu iddialar arasında şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın reklam aşkı yaşadığı da iddia edilmişti."

Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir? - 4

DEMİR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söz konusu iddialarda adı geçen Mert Demir, osyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.

"KARİYERİM TEK SEBEBİ VERDİĞİM EMEK"

Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar.

Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir? - 5

"MUTLU GİDEN BİRLİKTELİĞİM YOK GÖRÜLDÜ"

Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi

"TÜM YALANLARA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIM"

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum."

Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir? - 6

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

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