Türkiye günlerdir Ayşe Barım olayını konuşuyor: Ayşe Barım olayı nedir?

DEMİR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söz konusu iddialarda adı geçen Mert Demir, osyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.



"KARİYERİM TEK SEBEBİ VERDİĞİM EMEK"



Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar.



