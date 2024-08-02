Ünlü oyuncu Sharon Stone'un gözüne ne oldu?
Temel İçgüdü, Küre, Rehine ve Ratched gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Sharon Stone Türkiye'de. Bir ödül almak için Bodrum'a gelen oyuncu otelde kaza geçirdi.
“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, Türkiye'ye geldi. 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir ödül almak için İtalya'nın başkenti Roma'dan sonra Türkiye'ye geldi. Stone'a, Global İkon Ödülü verilecek.
Hollywood'un efsanevi yıldızı, tören öncesi üç gün İstanbul'da kaldı. Oyuncu, İstanbul'a oğlu Laird ile geldi.