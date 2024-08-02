Ünlü oyuncu Sharon Stone'un gözüne ne oldu?

Temel İçgüdü, Küre, Rehine ve Ratched gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Sharon Stone Türkiye'de. Bir ödül almak için Bodrum'a gelen oyuncu otelde kaza geçirdi.

Ünlü oyuncu Sharon Stone'un gözüne ne oldu? - 1

“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, Türkiye'ye geldi. 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir ödül almak için İtalya'nın başkenti Roma'dan sonra Türkiye'ye geldi. Stone'a, Global İkon Ödülü verilecek.

Hollywood'un efsanevi yıldızı, tören öncesi üç gün İstanbul'da kaldı. Oyuncu, İstanbul'a oğlu Laird ile geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü oyuncu Sharon Stone'un gözüne ne oldu? - 2

Stone, daha sonra ödül töreni için Bodrum'a geçti.

Ünlü yıldız, sosyal medya hesabından kaldığı bir otelde yüzünü mermere çarparak gözünün morardığını belirtti.

Ünlü oyuncu Sharon Stone'un gözüne ne oldu? - 3

Stone, kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Birçok ülkede, birçok otelde bulundum ve birinde bir gece yarısı tuvalete gitmek için kalktım, nerede olduğumu bilmiyordum ve yüzümü mermere çarptım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Sharon Stone'un gözüne ne oldu? - 4

Oyuncu sözlerine "Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Ve evet, ben iyiyim! Harika zaman geçiriyorum. Çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, gözüm daha iyiye gidiyor" diye devam etti.

Ünlü oyuncu Sharon Stone'un gözüne ne oldu? - 5

Oğluyla poz veren oyuncunun Beşiktaş forması giymesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Sharon Stone'un gözüne ne oldu? - 6

KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALMIŞTI

Öte yandan, Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu. Stone'un "Kimse İngilizce konuşmuyordu" ifadelerinin ardından dizinin senaristi açıklama yaptı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER