Twitter'da ünlülerin mavi tik isyanı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in sahibi, ABD'li milyarder Elon Musk, mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuş, onaylı hesapların mavi tiklerinin, ücret ödenmemesi halinde kaldırılacağını açıklamıştı.
Daha önce iki kez ertelenen "paralı mavi tik" uygulaması 20 Nisan akşamı devreye girdi. Böylece çok sayıda kurum ve isim, onaylı hesap simgesini kaybetti. Türkiye’den birçok ünlü ismin de mavi tiki kayboldu.
Bu isimlerden biei de Twitter'de 6,7 milyon takipçisi bulunan şarkıcı Demet Akalın'dı. Akalın, "Heyyyu Elon Musk; sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" mesajını paylaştı.
Sanatçı Hayko Cepkin ise "Aa mavi tıklar gitmiş. Boşluğu doldurayım o zaman" diyerek, el hareketi işareti ile tepkisini dile getirdi.
Kerem Bürsin, mavi tik işareti yerine yazıyla "mavi tik" yazması tercih etti.
Elon Musk'tan İlhan diye bahseden oyuncu Zafer Algöz, "Yel kayadan toz alır misali İlhan mavi tikimizi kaldırmış. Dünyanın çevresini kimseye sormadan uydularınla çöplüğe çevirdin. Mahkemede görüşürüz İlhan. Bunu sen istedin. İlhan'ın mavi tikine Beşiktaşımızın kartalını koyuyorum" diye yazdı.
Vedat Milor, hesabından mavi tikin kaldırılması hakkında, "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni! Belki dünyayı değiştirmek imkansız ama kendi küçük devrimlerimizi yapabiliriz" notunu düştü.