Twitter'da ünlülerin mavi tik isyanı

Bu isimlerden biei de Twitter'de 6,7 milyon takipçisi bulunan şarkıcı Demet Akalın'dı. Akalın, "Heyyyu Elon Musk; sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" mesajını paylaştı.