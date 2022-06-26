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U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 10:19

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’nun solisti Bono, yıllar sonra bir erkek kardeşi olduğunu söyledi.

U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi - 1

U2 grubunun solisti İrlandalı şarkıcı Bono, yıllardır varlığından haberi olmadığı bir erkek kardeşi olduğunu söyledi.

U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi - 2

"ÇOK SEVDİĞİM BİR KARDEŞİM VAR"

BBC Radyo’ya konuşan şarkıcı, “Varlığını yıllar sonra öğrendiğim, çok sevdiğim bir erkek kardeşim var” ifadelerini kullandı.

U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi - 3

ANNESİ BİLMİYORDU

2000 yılında üvey bir kardeşi olduğunu öğrendiğini belirten 62 yaşındaki şarkıcı,1974 yılında ölen annesinin, eşinin başka bir çocuğu olduğundan haberdar olmadığını söyledi.

U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi - 4

“Çok yakın bir aileyiz” diyen şarkıcı, babasının eşinin artık ailenin bir parçası olduğunu ve çocuklarını bir dönem sır olarak tutmayı tercih ettiklerini belirtti.

U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi - 5

"ANNEMİ SEVİP SEVMEDİĞİNİ SORDUM"

Babası Bob’u 2001 yılında kaybeden Bono, kardeşi olduğunu öğrendikten sonra babasıyla konuştuğunu söyledi. Babasına, annesinin sevip sevmediğini soran şarkıcı, babasının kendisinden özür dilemediğini ve durumu olduğu gibi kabul ettiğini ifade etti. Şarkıcının babası Bob, 2001 yılında hayatını kaybetti.

U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi - 6

"DİZ ÇÖKÜP AF DİLEDİM"

Annesi dahil hiç kimsenin bu gerçeği bilmediğini söyleyen Bono, “Babam belli ki zor şeyler yaşıyordu. Kalbi başka yerde olduğu için kafası da başka yerdeydi” dedi. 

Annesinin ölümünden sonra babasına iyi davranmadığını belirten şarkıcı, babası öldükten sonra Fransa’daki bir şapelde diz çöküp onu bağışlamasını istediğini söyledi.

U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi - 7

U2'nun solisti olan Bono, bu yıl otobiyografisini yayınlamayı planlıyor. 1980’li yıllarda altın çağını yaşayan grubunun ‘Vertigo’, ‘Beautiful Day’ ve ‘I Still Haven't Found What I'm Looking For’ gibi hit şarkıları bulunuyor.

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