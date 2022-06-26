U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi

"DİZ ÇÖKÜP AF DİLEDİM"

Annesi dahil hiç kimsenin bu gerçeği bilmediğini söyleyen Bono, “Babam belli ki zor şeyler yaşıyordu. Kalbi başka yerde olduğu için kafası da başka yerdeydi” dedi.

Annesinin ölümünden sonra babasına iyi davranmadığını belirten şarkıcı, babası öldükten sonra Fransa’daki bir şapelde diz çöküp onu bağışlamasını istediğini söyledi.