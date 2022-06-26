U2 solisti Bono üvey bir erkek kardeşi olduğunu söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 10:19
U2 grubunun solisti İrlandalı şarkıcı Bono, yıllardır varlığından haberi olmadığı bir erkek kardeşi olduğunu söyledi.
BBC Radyo’ya konuşan şarkıcı, “Varlığını yıllar sonra öğrendiğim, çok sevdiğim bir erkek kardeşim var” ifadelerini kullandı.
2000 yılında üvey bir kardeşi olduğunu öğrendiğini belirten 62 yaşındaki şarkıcı,1974 yılında ölen annesinin, eşinin başka bir çocuğu olduğundan haberdar olmadığını söyledi.
“Çok yakın bir aileyiz” diyen şarkıcı, babasının eşinin artık ailenin bir parçası olduğunu ve çocuklarını bir dönem sır olarak tutmayı tercih ettiklerini belirtti.
Babası Bob’u 2001 yılında kaybeden Bono, kardeşi olduğunu öğrendikten sonra babasıyla konuştuğunu söyledi. Babasına, annesinin sevip sevmediğini soran şarkıcı, babasının kendisinden özür dilemediğini ve durumu olduğu gibi kabul ettiğini ifade etti. Şarkıcının babası Bob, 2001 yılında hayatını kaybetti.
Annesi dahil hiç kimsenin bu gerçeği bilmediğini söyleyen Bono, “Babam belli ki zor şeyler yaşıyordu. Kalbi başka yerde olduğu için kafası da başka yerdeydi” dedi.
Annesinin ölümünden sonra babasına iyi davranmadığını belirten şarkıcı, babası öldükten sonra Fransa’daki bir şapelde diz çöküp onu bağışlamasını istediğini söyledi.
U2'nun solisti olan Bono, bu yıl otobiyografisini yayınlamayı planlıyor. 1980’li yıllarda altın çağını yaşayan grubunun ‘Vertigo’, ‘Beautiful Day’ ve ‘I Still Haven't Found What I'm Looking For’ gibi hit şarkıları bulunuyor.