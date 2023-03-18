Üç çocuk annesi Ashley Graham: Eşim vazektomi yaptırdı

"Birbirimizle geçirebileceğimiz zamanımız olduğu için çok mutluydum. Birbirimizin her şeyini öğrenmeliydik" diyen Graham, "Çocuklar olana kadar birbirinizin her şeyini gerçekten bilmiyorsunuz. Sonra çocukla birlikte onu bambaşka bir seviyede tanıyorsunuz. Bu hem heyecan verici, hem ürkütücü hem de aynı anda zorlayıcı" diye konuştu.