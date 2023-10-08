Üç kez yendiği kansere tekrar yakalanan Bahar Öztan son durumunu açıkladı
"Yeşilçam'ın gamzeli güzel" olarak ünlenen Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce üç kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen Yeşilçam oyuncusu, hastane odasından fotoğraf paylaşarak sevenlerinden dua istedi.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan üzen haber geçtiğimiz mart ayında geldi. Daha önce üç kez kanseri yenen Öztan, mücadelesine yeniden başladı. Kolon kanserine yakalanan ve tedavisi süren oyuncu, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.