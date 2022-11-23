 Üçüncü çocuğuna hamile olan Behati Prinsloo'dan yeni pozlar - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Üçüncü çocuğuna hamile olan Behati Prinsloo'dan yeni pozlar

marron 5 grubunun solisti Adam Levine ile evli olan ve şu sıralar üçüncü çocuğunu bekleyen ünlü Victoria's Secret modeli Behati Prinsloo'dan yeni hamilelik pozları geldi. Hamileyken aldatılma skandalıyla sarsılan Prinsloo'nun zor günleri geride bıraktığı görüldü.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Behati Prinsloo'dan yeni pozlar - 1

Ünlü model Behati Prinsloo, eşi Adam Levine tarafından aldatılma skandalının ardından zor günleri geride bıraktı. Üçüncü çocuğuna hamile olan 34 yaşındaki model, yeni hamilelik pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Behati Prinsloo'dan yeni pozlar - 2

Eylül ayında Maroon 5 solisti eşi Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkmasının ardından uzun süre sessiz kalan, ilk sosyal medya paylaşımını geçen ay yapan Prinsloo, bu defa "3. bebek" notuyla yeni fotoğraflarını takipçilerine sundu.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Behati Prinsloo'dan yeni pozlar - 3

ÇOCUĞUNA ONUN ADINI VERMEK İSTEDİ

Önceki ay Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcı Levine'in kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.

Stroh, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtmişti. Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyordu.

Şarkıcı ile ilişkisi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söylemiş, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtmişti.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Behati Prinsloo'dan yeni pozlar - 4

ADAM LEVINE: ÇİZGİYİ AŞTIM

Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmemiş, Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” demişti.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Behati Prinsloo'dan yeni pozlar - 5

Behati Prinsloo-Adam Levine çiftinin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki çocuğu bulunuyor.

2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyor.

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