Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor
Geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddia edilen Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurdu. Zeynep Sever Demirel, yeni hamilelik pozunu paylaştı.
2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
13 yıldır evlli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti.