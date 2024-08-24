Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor

Geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddia edilen Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurdu. Zeynep Sever Demirel, yeni hamilelik pozunu paylaştı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - 1

2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

13 yıldır evlli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - 2

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Ancak Volkan Demirel, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı. Demirel "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşıklıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - 3

"BOŞANMA GİBİ BİR DURUM YOK"

Ardından Zeynep Demirel de söz konusu haberlerle ilgili "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" açıklamasını yapmıştı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - 4

Ünlü çift üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel'den hamilelik pozu geldi.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - 5

Karnı belirginleşmeye başlayan Zeynep Sever Demirel, paylaşımına "Fırında bir şey pişiyor" notunu düştü.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - 6

Zeynep Sever Demirel, yeni karnı burnunda pozunu paylaştı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - 7

Demirel paylaşımına "Bundan sonra Göbekspor" notunu düştü.

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