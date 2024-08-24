Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor

"BOŞANMA GİBİ BİR DURUM YOK"

Ardından Zeynep Demirel de söz konusu haberlerle ilgili "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" açıklamasını yapmıştı.