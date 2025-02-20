Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrılmasından bu yana Tayfur ailesinde sular durulmuyor. Miras davası ve soyadı kriziyle ilgili yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Sevenlerinden dua isteyen Tayfur, bebeğinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Hem hayranları tarafından hem de sanat camiasında anılmaya devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar sık sık gündem oluyor.