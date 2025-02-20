Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrılmasından bu yana Tayfur ailesinde sular durulmuyor. Miras davası ve soyadı kriziyle ilgili yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Sevenlerinden dua isteyen Tayfur, bebeğinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - 1

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hem hayranları tarafından hem de sanat camiasında anılmaya devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar sık sık gündem oluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - 2

Son olarak Tayfur, Tuğba Dınız'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasında "Tayfur" soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu "Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekaleti" sözleriyle ifade etmişti.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda ise Tayfur "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" diyerek bebeği için dua istemişti.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - 3

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Tayfur sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimizin durumu üç hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah. Yer gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim."

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - 4

Tuğçe Tayfur, sürpriz bir nikahla Muhammet Aydın ile dünyaevine girmişti.

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçtiğimiz Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - 5

TUĞBA DINIZ'I HEDEF ALDI

Öte yandan Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur da "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında babası Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur'dan olan kızı Tuğba Dınız'ı hedef aldı.

"YEMEMİŞ İÇMEMİŞ..."

Tayfur, Tuğba Dınız'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasında "Tayfur" soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu ifade etti:

"Her şeyi çok hızlı yapmama sebep oluyorsunuz. Zeliha hanımın büyük kızı Tuğba hanım, Tuğçe Tayfur Store markasındaki soyadımı kullanmamamı isteyerek o malum bildiğiniz ama eminim ki tanımasakta olurdu dediğiniz avukata vekaletini sunmuş. Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekaleti. Anladım acınız yok anladım konu sadece duygusal ama siz bir eğitmensiniz, çocuk eğitiyorsunuz. Ben acı çekmiyorum ama belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati kurmanızı beklerdim."

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı - 6

"İNSANLARIN KALBİNDE BEN HEP BABAMLA VAR OLACAĞIM"

Tuğçe Tayfur "Babamın Şarkıları" adlı albümle ilgil ise "Bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım. Kulaklarda hep 'HUZURUM KALMADI' babamın ve benim düetimizle can bulucak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım. Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul'da iki farklı yerde, Adana ve Marmaris'te anıldı. Tuğçe Tayfur, mevlit sonrası açıklama yaparken; sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Annesi Necla Nazır ise "Bizim için bitti" diyerek son noktayı koydu.

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