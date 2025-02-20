Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu paylaştı

"İNSANLARIN KALBİNDE BEN HEP BABAMLA VAR OLACAĞIM"

Tuğçe Tayfur "Babamın Şarkıları" adlı albümle ilgil ise "Bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım. Kulaklarda hep 'HUZURUM KALMADI' babamın ve benim düetimizle can bulucak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım. Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul'da iki farklı yerde, Adana ve Marmaris'te anıldı. Tuğçe Tayfur, mevlit sonrası açıklama yaparken; sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Annesi Necla Nazır ise "Bizim için bitti" diyerek son noktayı koydu.

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