Üçüncü kez evlenen oyuncu Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh'tan mesaj

Oyuncu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturdu. 51 yaşındaki oyuncu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünyaevine girdi.
Karacaoğlu, sürpriz nikahın fotoğraflarını "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" mesajıyla evlendiğini duyurdu.
Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh da nikah fotoğraflarına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.
Çoruh ve Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evli kalmış bu birliktelikten Gülenay adında bir kızları dünyaya gelmişti.
Çoruh, 2018'de Özge Turna ile evlenmiş ve 2020'de ikinci kez baba olmuştu.