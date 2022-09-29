Üçüncü kez evlenen oyuncu Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh'tan mesaj

Oyuncu Günay Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünyaevine girdi. Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh yayınladığı mesajda "Çok güzelsiniz, mutluluklar" dedi.

Üçüncü kez evlenen oyuncu Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh'tan mesaj - 1

Oyuncu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturdu. 51 yaşındaki oyuncu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünyaevine girdi.

Üçüncü kez evlenen oyuncu Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh'tan mesaj - 2

Karacaoğlu, sürpriz nikahın fotoğraflarını "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" mesajıyla evlendiğini duyurdu.

Üçüncü kez evlenen oyuncu Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh'tan mesaj - 3

Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh da nikah fotoğraflarına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.

Üçüncü kez evlenen oyuncu Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh'tan mesaj - 4

Çoruh ve Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evli kalmış bu birliktelikten Gülenay adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Üçüncü kez evlenen oyuncu Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh'tan mesaj - 5

Çoruh, 2018'de Özge Turna ile evlenmiş ve 2020'de ikinci kez baba olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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