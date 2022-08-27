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Kura çekiminde topu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sevde Demirel'den 'kavanoz' göndermesi

Haberler | 27.08.2022 - 10:12

UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekiminde topu açmakta zorlanan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den 'kavanoz göndermesi' geldi.

Kura çekiminde topu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sevde Demirel'den 'kavanoz' göndermesi - 1

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane kalecilerinden de yer aldı. 

, Medipol Başakşehir'i çekmesinin ardından ikinci topu fanustan aldı. Ünlü futbol adamı uzun süre topu açmakta zorlandı. Bu sırada UEFA görevlisi Giorgio Marchetti araya girdi. Uzun uğraşlar sonucu topu açmakta zorlanan Volkan Demirel, eline silmesine rağmen yine başarısız oldu.

Kura çekiminde topu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sevde Demirel'den 'kavanoz' göndermesi - 2

UEFA görevlisi Giorgio Marchetti, İngilizce olarak "Bir kaleci için bile zor bir iş" yorumunda bulundu. Demirel ise Türkçe olarak "Zor bir iş de" dedikten sonra "Don't open" (Açamıyorum) şeklinde devam etti. Demirel, Giorgio Marchetti'nin "Yardım edebilir miyim" şeklindeki çağrısına cevapsız kalmadı. Tecrübeli futbol adamı topu Giorgio Marchetti'ye verdi. Giorgio Marchetti topu açtıktan sonra tekrar Volkan Demirel'e verdi. Volkan Demirel kurada çıkan takımın adını okudu.

Kura çekiminde topu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sevde Demirel'den 'kavanoz' göndermesi - 3

Ünlü futbol adamı Volkan Demirel kura çekiminde yaşanan bu anlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Giorgio Marchetti'ye teşekkür eden Volkan Demirel, "Topları açarken verdiği destek için Giorgio Marcetti'ye teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kura çekiminde topu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sevde Demirel'den 'kavanoz' göndermesi - 4

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de bu anlarla ilgili bir yorum yazdı.

Kura çekiminde topu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sevde Demirel'den 'kavanoz' göndermesi - 5

"KAVANOZ KAPAKLARINI EVDE GAYET İYİ AÇIYORSUN"

Zeynep Demirel yorumunda, "Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa" dedi. Volkan Demirel ise bu yoruma, "Heyecanlandım" cevabını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

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