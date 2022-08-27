Kura çekiminde topu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sevde Demirel'den 'kavanoz' göndermesi

UEFA görevlisi Giorgio Marchetti, İngilizce olarak "Bir kaleci için bile zor bir iş" yorumunda bulundu. Demirel ise Türkçe olarak "Zor bir iş de" dedikten sonra "Don't open" (Açamıyorum) şeklinde devam etti. Demirel, Giorgio Marchetti'nin "Yardım edebilir miyim" şeklindeki çağrısına cevapsız kalmadı. Tecrübeli futbol adamı topu Giorgio Marchetti'ye verdi. Giorgio Marchetti topu açtıktan sonra tekrar Volkan Demirel'e verdi. Volkan Demirel kurada çıkan takımın adını okudu.