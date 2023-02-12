Uğur Kardaş tutuklandı (MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş kimdir?)

EMNİYET'İN KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Emniyet’ten de Kardaş ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:



"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, bir kaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."