Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi

Haberler - ntv.com.tr | 28.07.2022 - 08:17 - Son Güncelleme : 28.07.2022 - 08:26
Dünyanın en prestijli moda dergisi Amerikan Vogue’un bu ayki konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin eşi First Lady Olena Zelenska oldu.
Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz için kamera karşısına geçen Zelenska’ya eşi Vladimir Zelenski de eşlik etti.
“Cesaretin Portresi” başlığıyla duyurulan fotoğraf çekiminde yer alan çift, 24 Şubat günü başlayan Rusya saldırısı hakkında ve savaşın etkileri hakkında konuştu.
First Lady Olena Zelenska dergiye verdiği röportajda “Şu son dönem hayatımın ve tüm Ukrayna halkının en korkunç ayları oldu. Açıkçası kimsenin bu durumu duygusal olarak nasıl atlattığımızı fark ettiğini sanmıyorum” dedi.
“Zafere ulaşacağız. Galip geleceğimize eminim. Bu, bizi ayakta tutuyor” diyen Zelenska, dergiye verdiği pozların birinde askerler ile yan yana geldi.
Dergide “Savaşta insanların deneyimlerinden bahseden ilk kişi olarak“ nitelendirilen 44 yaşındaki First Lady, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna için sık sık yardım çağrısında bulundu.
Zelenska “Eğer çocuklarımdan ayrı kalsaydım bu dönemden nasıl sağ çıkardım bilemiyorum” derken eşi Vladimir Zelenski’nin çok daha zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.
Başkan Zelenski, Ukraynalıların memleketlerini neden terk ettiğini anladığını ama geride kalanların birer rol model olduğunu belirtti. “Evimiz aynı zamanda cephe hattı oldu” ifadesini kullanan Başkan, eşi Olena’nın Ukrayna için önemli figür olduğunu dile getirdi.
Zelenski’nin savaşla ilgili “Dürüst olacağım. Petrol bir hiç. Ukrayna’da yaşananlarla karşılaştırıldığında belki Covid bile bir hiç” yorumları ise oldukça ilgi çekti.
Başkan, “Yalnızca evinizin ve memleketinizin başına gelenleri düşünün. Hala doğalgaz veya elektrik fiyatlarını düşünür müydünüz? Biz dünyadaki herhangi bir ülkede yaşanabilecek her şey için savaşıyoruz. Eğer tüm dünya bunun yaşanmasına izin veriyorsa, o zaman değerlerine yeterince sahip çıkmıyor demektir. Bu nedenle Ukrayna’nin ciddi bir desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Çiftin ünlü moda dergisine röportaj vermesi ve özel bir çekim gerçekleştirilmesi bazı kesimler tarafından eleştirildi.