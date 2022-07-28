Galeri

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi

Haberler - ntv.com.tr | 28.07.2022 - 08:17 - Son Güncelleme : 28.07.2022 - 08:26

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska, Amerikan Vogue dergisinin kapağına konuk oldu. Dergiye Rusya saldırısı hakkında konuşan Vladimir Zelenski'nin "Ukrayna’da yaşananlarla karşılaştırıldığında belki Covid bile bir hiç" ifadesi dikkat çekti.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 1

Dünyanın en prestijli moda dergisi Amerikan Vogue’un bu ayki konuğu Devlet Başkanı ’nin eşi First Lady Olena Zelenska oldu.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 2

“CESARETİN PORTRESİ”

Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz için kamera karşısına geçen Zelenska’ya eşi Vladimir Zelenski de eşlik etti.

“Cesaretin Portresi” başlığıyla duyurulan fotoğraf çekiminde yer alan çift, 24 Şubat günü başlayan Rusya saldırısı hakkında ve savaşın etkileri hakkında konuştu.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 3

First Lady Olena Zelenska dergiye verdiği röportajda “Şu son dönem hayatımın ve tüm Ukrayna halkının en korkunç ayları oldu. Açıkçası kimsenin bu durumu duygusal olarak nasıl atlattığımızı fark ettiğini sanmıyorum” dedi.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 4

"GALİP GELECEĞİMİZE EMİNİM"

“Zafere ulaşacağız. Galip geleceğimize eminim. Bu, bizi ayakta tutuyor” diyen Zelenska, dergiye verdiği pozların birinde askerler ile yan yana geldi.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 5

Dergide “Savaşta insanların deneyimlerinden bahseden ilk kişi olarak“ nitelendirilen 44 yaşındaki First Lady, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna için sık sık yardım çağrısında bulundu.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 6

Zelenska “Eğer çocuklarımdan ayrı kalsaydım bu dönemden nasıl sağ çıkardım bilemiyorum” derken eşi Vladimir Zelenski’nin çok daha zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 7

"GERİDE KALANLAR ROL MODEL OLDU"

Başkan Zelenski, Ukraynalıların memleketlerini neden terk ettiğini anladığını ama geride kalanların birer rol model olduğunu belirtti. “Evimiz aynı zamanda cephe hattı oldu” ifadesini kullanan Başkan, eşi Olena’nın Ukrayna için önemli figür olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 8

"COVID BİLE BİR HİÇ"

Zelenski’nin savaşla ilgili “Dürüst olacağım. Petrol bir hiç. Ukrayna’da yaşananlarla karşılaştırıldığında belki Covid bile bir hiç” yorumları ise oldukça ilgi çekti.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 9

Başkan, “Yalnızca evinizin ve memleketinizin başına gelenleri düşünün. Hala doğalgaz veya elektrik fiyatlarını düşünür müydünüz? Biz dünyadaki herhangi bir ülkede yaşanabilecek her şey için savaşıyoruz. Eğer tüm dünya bunun yaşanmasına izin veriyorsa, o zaman değerlerine yeterince sahip çıkmıyor demektir. Bu nedenle Ukrayna’nin ciddi bir desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi - 10

KAPAK OLMALARI ELEŞTİRİLDİ

Çiftin ünlü moda dergisine röportaj vermesi ve özel bir çekim gerçekleştirilmesi bazı kesimler tarafından eleştirildi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER