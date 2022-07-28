Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska Amerikan Vogue dergisine röportaj verdi

Başkan, “Yalnızca evinizin ve memleketinizin başına gelenleri düşünün. Hala doğalgaz veya elektrik fiyatlarını düşünür müydünüz? Biz dünyadaki herhangi bir ülkede yaşanabilecek her şey için savaşıyoruz. Eğer tüm dünya bunun yaşanmasına izin veriyorsa, o zaman değerlerine yeterince sahip çıkmıyor demektir. Bu nedenle Ukrayna’nin ciddi bir desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.