Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 2022 Grammy Ödülleri'nde konuştu

“Ama müzik bunu değiştirecek. Yaşamak, sevmek, ses vermek için özgürlüğümüzü savunuyoruz” diyen Zelenski, “Topraklarımızda, bombalarıyla korkunç sessizliği getiren Rusya ile savaşıyoruz. Ölüm sessizliği. Sessizliği müziğinizle doldurun. Bugün hikayemizi anlatmak için doldurun. Sosyal ağlarınızda, televizyonlarda savaşla ilgili gerçeği anlatın. Elinizden gelen her şekilde bize destek verin, ama sessiz kalmayın. Savaş tüm şehirlerimizi mahvediyor. Onlar şimdiden efsane. Ama benim onlar için bir hayalim var. Özgür olmaları. Sizin Grammy sahnesinde özgür olmanız gibi” diye konuştu.