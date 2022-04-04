Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 2022 Grammy Ödülleri'nde konuştu

Haberler - ntv.com.tr | 04.04.2022 - 08:08 - Son Güncelleme : 04.04.2022 - 08:20
2022 Grammy Ödülleri’nin en dikkat çeken anlarından biri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir video ile milyonlara seslenmesiydi.
Oscar Ödülleri’nde de konuşması için fırsat verilmesi istenen, hatta Sean Penn’in, konuşturulmaması halinde Oscar ödüllerini herkesin önünde eriteceğini söylediği, ancak Akademi tarafından konuşmasına izin verilmeyen Zelenski, Grammy’deki konuşmasında halen Rusya saldırısı altında olan ülkesi için destek istedi. Zelenski’nin “Elinizden gelen her şekilde bize destek verin, ama sessiz kalmayın” sözleri dikkat çekti.
Trevor Noah’ın sunuculuğunu üstlendiği 64. Grammy Ödülleri’nde, Zelenski, sahnedeki dev ekranlardan yansıtılan videosunda, “Müzikten daha zır olan nedir? Yıkılmış şehirlerin ve öldürülmüş insanların sessizliği” ifadesini kullandı.
Savaşta 153 çocuğun hayatını kaybettiğini, 400'den fazla çocuğun da yaralandığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı, “Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine zırh giyiyor. Hastanelerde, her ne kadar onları duyamasalar da yaralılara şarkı söylüyorlar” diye konuştu.
“Ama müzik bunu değiştirecek. Yaşamak, sevmek, ses vermek için özgürlüğümüzü savunuyoruz” diyen Zelenski, “Topraklarımızda, bombalarıyla korkunç sessizliği getiren Rusya ile savaşıyoruz. Ölüm sessizliği. Sessizliği müziğinizle doldurun. Bugün hikayemizi anlatmak için doldurun. Sosyal ağlarınızda, televizyonlarda savaşla ilgili gerçeği anlatın. Elinizden gelen her şekilde bize destek verin, ama sessiz kalmayın. Savaş tüm şehirlerimizi mahvediyor. Onlar şimdiden efsane. Ama benim onlar için bir hayalim var. Özgür olmaları. Sizin Grammy sahnesinde özgür olmanız gibi” diye konuştu.
Zelenski’nin video mesajının ardından sahne sırası John Legend’ındı. Legend, Ukraynalı sanatçılar Siuzanna Iglidan ve kız kardeli Ukrayna ordusunda savaşan Mika Newton ile sahnede Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirdi.
Sunucu Trevor Noah, “En karanlık zamanlarda bile müziğin moralinizi yükseltme ve size daha parlak bir yarın için umut verme gücü var. Şu anda azıcık da olsa umudu Ukrayna halkından daha fazla kullanabilecek kimse yok” dedi.
Grammy Ödülleri’ni hazırlayan Kayıt Akademisi’nin CEO’su Harvey Mason Jr. da törenden önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yaşananlardan dolayı üzgünüz, ancak yine de orada her gün sergilenen dirençli ruhtan etkileniyoruz" ifadesini kullanmıştı.