Ukrayna doğumlu Carolina, Japonya güzeli oldu: Tepkiler büyüyor
Japonya’da düzenlenen Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu. Shiino’nun kazanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı ‘Japonlara benzememesi’ sebebiyle tepki gösterdi.
"JAPON OLDUĞUMU SÖYLEDİĞİMDE BENİ KABUL ETMİYORLARDI"
Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki model Carolina Shiino, pazartesi açıklanan sonuçlarla birlikte Miss Japonya 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu.
5 yaşında Japonya'ya taşınarak Nagoya'da büyüyen Shiino, yarışmaya katılırken yaptığı konuşmasında “Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı. İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.