Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil!

Japonya’da düzenlenen Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ukrayna doğumlu Karolina Shiino olmuş ancak Shiino'nun Japonlara benzememesi tepki çekmişti. 26 yaşındaki Shiino, tacını geri verdi.

Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 1

"JAPON OLDUĞUMU SÖYLEDİĞİMDE BENİ KABUL ETMİYORLARDI"

Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki model Karolina Shiino, geçtiğimiz ay Miss Japonya 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu.

5 yaşında Japonya'ya taşınarak Nagoya'da büyüyen Shiino, yarışmaya katılırken yaptığı konuşmasında “Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı. İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 2

TEPKİ ÇEKTİ

"Japonlara benzemediği" halde Japonya Güzeli seçilen Ukrayna doğumlu Shiino tepkilerin odağı olmuştu.

Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 3

TACINI GERİ VERDİ

26 yaşındaki Shiino hakkında evli bir adamla birlikte olduğuna dair bazı haberler yapıldı. BBC'nin haberine göre, Japonya Güzeli seçilen Shiino tacını geri verdi.

Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 4

EVLİ OLDUĞUNU BİLİYORMUŞ

Yerel bir gazetede, Shiino'nun evli bir doktor ile birlite olduğu iddia edildi. Güzellik yarışmasını düzenleyen organizatörler, Shiino'nun adamın evli olduğunu bilmediğinin öne sürerek Japonya Güzelini savundu.

Ancak dün yeniden açıklama yapan organizatörler, Shiino'nun adamın evli olduğundan haberi olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 5

Bunun üzerine Shiino özür diledi ve ünvanından vazgeçtiğini açıkladı.

Japonya Güzeli (Miss Japan) ünvanının kime verileceği henüz bilinmiyor.

Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 6

“ÖZÜMDE JAPON OLDUM”

Miss Japonya yarışmasının ilk vatandaşlığa alınmış yabancı uyruklu modeli olan Shiino, Eylül’de aldığı Japon vatandaşlığını paylaşarak, “Yakın zamanda Japon vatandaşlığı aldım. Ukraynalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve 5 yaşındayken Japonya'ya taşındım. Japon gibi görünmeyebilirim ama Japonya'da büyüdükçe özümde Japon oldum ve Japon olarak tanınmak istediğim için vatandaşlığa kabul başvurusunda bulundum. Kelimenin tam anlamıyla Japon olduğum için çok mutluyum” demişti.

Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 7
Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 8
Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil! - 9
DAHA FAZLA GÖSTER