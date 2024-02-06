Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil!

“ÖZÜMDE JAPON OLDUM”

Miss Japonya yarışmasının ilk vatandaşlığa alınmış yabancı uyruklu modeli olan Shiino, Eylül’de aldığı Japon vatandaşlığını paylaşarak, “Yakın zamanda Japon vatandaşlığı aldım. Ukraynalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve 5 yaşındayken Japonya'ya taşındım. Japon gibi görünmeyebilirim ama Japonya'da büyüdükçe özümde Japon oldum ve Japon olarak tanınmak istediğim için vatandaşlığa kabul başvurusunda bulundum. Kelimenin tam anlamıyla Japon olduğum için çok mutluyum” demişti.