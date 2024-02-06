Ukrayna doğumlu Japonya Güzeli tacını geri verdi: Sebebi Japon olmaması değil!
Japonya’da düzenlenen Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ukrayna doğumlu Karolina Shiino olmuş ancak Shiino'nun Japonlara benzememesi tepki çekmişti. 26 yaşındaki Shiino, tacını geri verdi.
"JAPON OLDUĞUMU SÖYLEDİĞİMDE BENİ KABUL ETMİYORLARDI"
Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki model Karolina Shiino, geçtiğimiz ay Miss Japonya 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu.
5 yaşında Japonya'ya taşınarak Nagoya'da büyüyen Shiino, yarışmaya katılırken yaptığı konuşmasında “Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı. İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.