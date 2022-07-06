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Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 10:08 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 10:23

Ukrayna ordusuna keskin nişancı olarak katılan Brezilyalı model, bir Rus füzesinin, bulunduğu askeri sığınağı yerle bir etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 1

KESKİN NİŞANCIYDI

Daha önce Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı savaştığı öğrenilen Thalita do Valle adlı Brezilyalı model, bu defa saldırısına karşı ’yı korumak için orduya katıldı.

39 yaşındaki model, savaşın başladığı şubat ayından bu yana yoğun bombardıman altında olan Ukrayna’nın Kharkiv şehrindeki askeri sığınakta öldürüldü. Valle, Ukrayna ordusunda keskin nişancı olarak görev alıyordu.

Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 2

The Sun gazetesinin haberine göre, Valle, füze saldırısı esnasında sığınakta kalan tek askerdi.

Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 3

DEAŞ'A KARŞI DA SAVAŞMIŞTI

Hukuk okuduktan sonra model ve oyuncu olarak kariyerinde ilerleyen Valle, savaş meydanındaki deneyimlerini YouTube’da anlatıyordu.

Yayınladığı videolarda DEAŞ’a karşı savaşırken nasıl keskin nişancılık eğitimi aldığı görülüyor.

Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 4

BOMBARDIMANDAN SAĞ ÇIKMIŞTI

The Sun'a konuşan erkek kardeşi Theo Rodrigo Viera, Valle’yi hayat kurtaran bir kahraman olarak tanımladı. Viera, keskin nişancı olarak görev alan kız kardeşinin Ukrayna’ya sadece üç hafta önce gittiğini söyledi. Valle, ilerleyen Rus güçlerinden korunmayı sağlamada görevliydi. Brezilyalı model, Ukrayna’nın başkenti Kyiv’deki bir bombardımandan sağ kurtulmuştu.

Valle, Rus askerleri tarafından takibe takıldıkları için ailesine çok fazla telefon edemediğini söylüyordu. Ailesiyle en son geçen pazartesi, Kharkiv’e hareket etmeden önce konuşmuştu.

Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 5

Rusya’nın Ukrayna’na yönelik saldıları başladığında aralarında sanatçıların da bulunduğu pek çok sivil orduya katıldı. Ukraynalı oyuncu Pasha Lee de mart ayında Irpin şehrinde hayatını kaybetmişti.

Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 6

İşte Thalita do Valle'nin Irak ve Ukrayna'dan bazı kareleri...

Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 7
Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 8
Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 9
Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 10
Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü - 11

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