Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü

BOMBARDIMANDAN SAĞ ÇIKMIŞTI

The Sun'a konuşan erkek kardeşi Theo Rodrigo Viera, Valle’yi hayat kurtaran bir kahraman olarak tanımladı. Viera, keskin nişancı olarak görev alan kız kardeşinin Ukrayna’ya sadece üç hafta önce gittiğini söyledi. Valle, ilerleyen Rus güçlerinden korunmayı sağlamada görevliydi. Brezilyalı model, Ukrayna’nın başkenti Kyiv’deki bir bombardımandan sağ kurtulmuştu.

Valle, Rus askerleri tarafından takibe takıldıkları için ailesine çok fazla telefon edemediğini söylüyordu. Ailesiyle en son geçen pazartesi, Kharkiv’e hareket etmeden önce konuşmuştu.