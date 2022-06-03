Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenski, savaşta ruh sağlığı etkilenenler için kampanya başlatıyor

“YAPTIĞI SON DERECE CESURCAYDI"

Öte yandan Zelenska, ülkesinin dünyanın dört bir yanından aldığı ‘muazzam destek’ için ne kadar müteşekkir olduğunu da dile getirdi.

“Bu gerçekten önemli çünkü yalnız olmadığını hissediyorsun” diyen First Lady, geçtiğimiz ay ABD'nin First Lady'si Jill Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret için, "Sonunda onunla yüz yüze görüşmeyi başardım, yaptığı son derece cesurca bir hareketti. Savaşta olan bir ülkeye geldi ve Ukrayna halkı bunu çok takdir etti” dedi.

Zelenska son olarak röportajında, insanlardan bu savaşa alışmamalarını isteyerek, “Acılarımıza alışmayın” dedi.