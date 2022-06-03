Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenski, savaşta ruh sağlığı etkilenenler için kampanya başlatıyor

Haberler | 03.06.2022 - 11:41 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 11:43
Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, ABD’li gazeteci Robin Roberts’a verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın insanların üzerindeki psikolojik etkilerini anlattı.
44 yaşındaki Zelenska, savaşta psikolojik olarak etkilenen insanlara yardım edecekleri bir kampanya başlatacaklarını duyurdu.
Savaşta ruh sağlığı bozulan insanlarla ilgili açıklamalarda bulunan First Lady, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra en az 243 çocuğun öldürüldüğünü ve çocuklarının ölümüne tanık olan annelerin hikayelerini paylaştı.
Zelenska konuya ilişkin, “İnsanlara bu zorlukları yaşarken yardımcı olmamız gerekiyor. Onlara psikolojik, zihinsel hatta mümkün olan her şekilde yardım etmeliyiz” dedi.
First Lady, bu ulusal kampanya ile savaşta travma yaşayan insanlara ruhsal destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Şu an sahip olduğumuz sağlık kurumları ve tıbbi sistem tüm ihtiyaçları karşılamaya yetmeyebilir. Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor” diye konuştu.
Bir diğer zorluğun da ruhsal sorunlar yaşayan ve yardıma ihtiyacı olan insanları belirlemek olacağını söyleyen First Lady, “Ebeveynler bile çocuklarının sorunu olduğunu fark etmeyebilir” şeklinde konuştu.
Öte yandan Zelenska, ülkesinin dünyanın dört bir yanından aldığı ‘muazzam destek’ için ne kadar müteşekkir olduğunu da dile getirdi.
“Bu gerçekten önemli çünkü yalnız olmadığını hissediyorsun” diyen First Lady, geçtiğimiz ay ABD'nin First Lady'si Jill Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret için, "Sonunda onunla yüz yüze görüşmeyi başardım, yaptığı son derece cesurca bir hareketti. Savaşta olan bir ülkeye geldi ve Ukrayna halkı bunu çok takdir etti” dedi.
Zelenska son olarak röportajında, insanlardan bu savaşa alışmamalarını isteyerek, “Acılarımıza alışmayın” dedi.