Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar taciz edildiğini söyledi

Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarında açıklama yaparak boşandıklarını duyurmuştu. Çınar, bir süredir sosyal medya üzerinden taciz edildiğini söyledi.

Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar taciz edildiğini söyledi - 1

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

2017 yılında dünyaevine giren Ümit Erdim ile Seda Erdim ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Seda Erdim'in sosyal medya hesabında kızlık soyadı olan "Çınar"ı kullanmaya başlaması dikkat çekmişti. Ses ile Ela adında iki kız çocuk sahibi olan çift daha sonra boşandıklarını duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar taciz edildiğini söyledi - 2

"ANLAŞMALI ŞEKİLDE BOŞANMIŞTIR"

Ünlü çift sessizliklerini avukatları aracılığı ile yaptıkları ortak açıklamayla bozdu:

"Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet, saygı ve anlayışın hiçbir şekilde azalmadığı bu sürece ilişkin olarak, basında veya sosyal medyada yer alan olumsuz haberlere itibar edilmemesi ve tarafların çocuklarına, aile büyüklerine karşı olan hassasiyetlerine de anlayış gösterilmesi gerektiği şüphesizdir. Müşterek iki kız çocuğuna sahip olan taraflarca aile birliğine olan inanışları ve çocuklarını korumak amacıyla bu konuda başkaca herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. Bu sürece ilişkin gerek basın gerek sosyal medyada yapılacak haberlerde, yorumlarda tarafların mahremiyetlerine, hassasiyetlerine ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, itham ve iftira içerikli eylem ve söylemlerde bulunanlara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar taciz edildiğini söyledi - 3

"BİR SÜREDİR TACİZ EDİLİYORUM"

Seda Çınar, boşanmanın ardından sosyal medya üzerinden taciz edildiğini söyledi.

Çınar sosyal medya hesabında "Bir süredir Instagram üzerinden taciz ediliyorum. Bu tacizin dozu arttı ve konuya çocuklarım da dahil edildi. Her gün 10 tane hesap açıyor, engelliyorum tekrar açıp tacizlere devam ediyor. Yapan kişinin yazdıklarından dolayı uzun süre ciddiye almadım çünkü akli dengesi belli ki yerinde değil. Ama taciz boyutu çocuklarıma uzandığı için konuyu artık yargıya taşımaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar taciz edildiğini söyledi - 4

"CANINI ACITMAYA GELİYORUM"

Çınar sözlerine " Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun, beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Yarın elimdeki tüm ekran görüntülerini avukatıma veriyorum. Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum. Sadece bekle" diye devam etti.

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