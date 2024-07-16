Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar taciz edildiğini söyledi
Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarında açıklama yaparak boşandıklarını duyurmuştu. Çınar, bir süredir sosyal medya üzerinden taciz edildiğini söyledi.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
2017 yılında dünyaevine giren Ümit Erdim ile Seda Erdim ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.
Seda Erdim'in sosyal medya hesabında kızlık soyadı olan "Çınar"ı kullanmaya başlaması dikkat çekmişti. Ses ile Ela adında iki kız çocuk sahibi olan çift daha sonra boşandıklarını duyurdu.