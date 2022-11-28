Umut Evirgen'den Farah Zeynep Abdullah ile paylaşım

Adı son dönemde oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılan Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile çekildiği kareyi paylaştı.

Umut Evirgen'den Farah Zeynep Abdullah ile paylaşım - 1

Daha önce adlı Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle adı anılan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Umut Evirgen'den Farah Zeynep Abdullah ile paylaşım - 2

Abdullah ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umrunda" notunu yazdı.

Umut Evirgen'den Farah Zeynep Abdullah ile paylaşım - 3

Evirgen'in Reyhan Karaca'nın "Sevdik Sevdalandık" şarkısına gönderme yaparak paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada birliktelik iddialarına neden oldu.

Umut Evirgen'den Farah Zeynep Abdullah ile paylaşım - 4

Son olarak Sarıkaya ile aşk yaşayan Evirgen,  ünlü isimle yollarını ayırmıştı. Uzun süre birlikte görüntü vermeyen ünlü çiftten Sarıkaya'nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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