Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim
Hayatınızın geri kalanında ne yapmak istediğinize karar vermeye çalışırken üniversite okuyup okumamak konusunda seçim yapmanız gerekir. Ancak şimdilerde kariyerleriyle göz önünde olan ünlü isimlerden bazıları da üniversitenin kendilerine uygun olmadığını anlamış. İşte Eddie Murhpy'den Madonna'ya üniversite okumayı bırakan ünlüler...
BRAD PITT
Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan Brad Pitt, mezun olmasına iki hafta kala eşyalarını toplayıp Hollywood'a gitti.