Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim

Hayatınızın geri kalanında ne yapmak istediğinize karar vermeye çalışırken üniversite okuyup okumamak konusunda seçim yapmanız gerekir. Ancak şimdilerde kariyerleriyle göz önünde olan ünlü isimlerden bazıları da üniversitenin kendilerine uygun olmadığını anlamış. İşte Eddie Murhpy'den Madonna'ya üniversite okumayı bırakan ünlüler...

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 1

BRAD PITT

Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan Brad Pitt, mezun olmasına iki hafta kala eşyalarını toplayıp Hollywood'a gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 2

MADONNA

Michigan Üniversitesi'nden burs kazanan Madonna, iki yıl boyunca orada okudu. Ancak müzik kariyeri için okulu bırakıp New York'a taşındı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 3

MATT DAMON

Son olarak "Oppenheimer" filminde boy gösteren Matt Damon, oyunculuk kariyerine başlamak için Harvard'dan ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 4

EDDIE MURPHY

Eddie Murphy, New York'taki Nassau Community College'dan kısa sürede ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 5

TOM HANKS

Chabot Üniversitesi'nde tiyatro okurken Kaliforniya Devlet Üniversitesi'ne geçiş yapan Tom Hanks, Great Lakes Tiyatro Festivali'nde staj yapmak için okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 6

ANNE HATHAWAY

Hollywood'un gözde aktrislerinden biri olan Anne Hathaway, Vassar'da İngilizce eğitimi alırken "Acemi Prenses" filmi için okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 7

SALMA HAYEK

Meksika'daki Iberoamericana Üniversite'sinde okuyan Hayek, kısa süre sonra oyunculuğa devam etmek için ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 8

BEN AFFLECK

Jennifer Lopez ile ikinci baharını yaşayan Ben Affleck, İspanyolca eğitimi için Vermont Üniversitesi'nde geçirdiği üç dönem sonra okuldan ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 9

ASHTON KUTCHER

Ashton Kutcher, Iowa Üniversitesi'nde biyokimya mühendisliği okurken modellik yarışmasını kazandı. Ardından okulu bırakan Kutcher, oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 10

LADY GAGA

New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu'na erken kabul edilen çok az sayıda insandan biri olan Lady Gaga, üniversitenin ikinci yılında müzik kariyerine devam etmek için okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 11

JESSICA BIEL

Tufts Üniversitesi'nde kaydı olan Jessica Biel, "Teksas Testere Katliamı" filminde rol almak için okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 12

EVA MENDES

Eva Mendes, Northridge'deki California Eyalet Üniversitesi'nde birkaç dönem pazarlama eğitimi aldı, ancak daha sonra oyunculuğa devam etmeye karar verdi.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 13

OPRAH WINFREY

Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey, yayıncılık alanında çalışma teklifleri aldıktan sonra Tennessee Eyalet Üniversitesi'nden ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 14

SOFIA VERGARA

Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyan ve öğrenciliği sırasında modellik yapan Vergara, son sınıftan önce televizyon sunucusu olmak için üniversiteden ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 15

ARIEL WINTER

Rol aldığı Modern Family dizisiyle genç yaşta şöhreti yakalayan Ariel Winter, 2016 yılında hukuk okumak için UCLA'ya kaydoldu. Ancak eğitimini ilk olarak 2017'ye erteleyen oyuncu, üniversite eğitimine 2018'de belirsiz bir ara vermeye karar verdi.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 16

JAKE GYLLENHAAL

Columbia Üniversitesi'nde felsefe okuyan Jake Gyllenhaal, ikinci sınıftan sonra oyunculuk için okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 17

JULIA LOUIS DREYFUS

"Seinfeld" ile tanınan Julia Louis Dreyfus, "Saturday Night Live" programında işe girmek için üçüncü yılında Northwestern Üniversitesi'nden ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 18

JENNIFER LOPEZ

New York Baruch College'de bir dönem işletme okuyan Jennifer Lopez, dans etmek ve şarkı söylemek için okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 19

ZOOEY DESCHANEL

Northwestern Üniversitesi'nde eğitim alan Zooey Deschanel, bir yıldan kısa sürede üniversitenin kendisine göre olmadığına karar verdi.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 20

KRISTEN BELL

Tisch Sanat Okulu'na giden Kristen Bell, Broadway'de "The Adventures of Tom Sawyer" müzikalinde rol almak için okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 21

EMMY ROSSUM

Columbia Üniversitesi'nde eğitim alan Emmy Rossum, oyunculuk kariyerine devam etmek için okuldan ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 22

REESE WITTERSPOON

Standford Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuyan Reese Witherspoon, oyunculuğa devam etmek için ikinci yılında okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 23

ANNA PAQUIN

Columbia Üniversitesi'ne kaydolan Anna Paquin, oyunculuğa devam etmek için bir yıl sonra okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 24

KATE BECKINSALE

Kate Beckinsale, Oxford Üniversitesi'nde üç yıl okuduktan sonra okulu bırakmaya karar verdi.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 25

MILA KUNIS

Üniversite zamanında "Family Guy" ve "That 70's Show" dizilerinde yer alan Mila Kunis, kısa süreliğine Kaliforniya Üniversitesi'ne gitmiş ardından da Loyola'ya geçiş yapmıştı. Ancak ünlü isim daha sonra okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 26

ALICIA KEYS

Columbia Üniversitesi'nde burs kazanan Alicia Keys, bir ay sonra müziğine odaklanmak için okulu bıraktı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 27

BONNIE RAITT

Raitt, müzik kariyerine devam etmek için son sınıfını bitirmeden Harvard Üniversitesi'nden ayrıldı.

Üniversiteyi yarıda bırakan 28 ünlü isim - 28

STEVIE NICKS

Stevie Nicks, Los Angeles'a taşınmak için San Jose Eyaleti'ndeki lisans eğitimini son yılında bıraktı.

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