Ünlü aktörün eşi virüs nedeniyle ölmüştü: Otopside yürek burkan ayrıntı

Hollywood’un efsanevi oyuncusu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmuşlardı. Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Betsy Arakawa'nın ölümüne dair yürek burkan ayrıntılar ortaya çıktı.

Ünlü aktörün eşi virüs nedeniyle ölmüştü: Otopside yürek burkan ayrıntı - 1

Otopsi sonuçlarında, göğüs boşluğunda sıvı birikimi olan Betsy Arakawa'nın akciğerlerinin tıkanık olduğu tespit edildi. Kalp ve vücuda kan taşıyan yapılarda ise sertleşme gözlemlendi.

Çiftin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Betsy Arakawa'nın banyoda yaşamını yitirdiği ve eşi Gene Hackman'ın günler sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü aktörün eşi virüs nedeniyle ölmüştü: Otopside yürek burkan ayrıntı - 2

ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Yetkililer tarafından yapılan yeni açıklamada, Betsy Arakawa'nın garajda fare dışkısına maruz kaldığı ve hantavirüsün kendisine bu yolla bulaştığı ifade edidi.

Otopsi raporuna göre, Hackman’ın eşinin ölmeden önce yaptırdığı COVID-19 testi de negatifti. Vücudunda travmaya dair herhangi bir iz bulunamadı. Kafein pozitif, alkol ve uyuşturucu testleri ise negatif çıktı.

Ünlü aktörün eşi virüs nedeniyle ölmüştü: Otopside yürek burkan ayrıntı - 3

Öte yandan, 95 yaşındaki Gene Hackman’ın otopsi raporunda kalp yetmezliği ve hipertansiyona bağlı ciddi böbrek sorunları olduğu belirtildi. 2019 yılından bu yana çift odacıklı kalp pili taşıyan Hackman’da Alzheimer hastalığına işaret eden nörodejeneratif bulgular da saptandı.

Ünlü aktörün eşi virüs nedeniyle ölmüştü: Otopside yürek burkan ayrıntı - 4

Rapora göre, Hackman’da ciddi damar sertliği ve hipertansif kalp hastalığı vardı. Daha önce koroner arter stenti ve bypass operasyonu geçirmiş ve aort kapağı değişimi yapılmıştı. Beyin dokusunda ise ileri evre Alzheimer hastalığına dair mikroskobik bulgular bulundu.

New Mexico polisi, Betsy Arakawa'nın solunum yetmezliği sonucunda hayatını kaybettiğini, Gene Hackman'ın ise Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünün farkına varmamış olabileceğini belirtti.

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