Ünlü aktörün eşi virüs nedeniyle ölmüştü: Otopside yürek burkan ayrıntı
Hollywood’un efsanevi oyuncusu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmuşlardı. Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Betsy Arakawa'nın ölümüne dair yürek burkan ayrıntılar ortaya çıktı.
Otopsi sonuçlarında, göğüs boşluğunda sıvı birikimi olan Betsy Arakawa'nın akciğerlerinin tıkanık olduğu tespit edildi. Kalp ve vücuda kan taşıyan yapılarda ise sertleşme gözlemlendi.
Çiftin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Betsy Arakawa'nın banyoda yaşamını yitirdiği ve eşi Gene Hackman'ın günler sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı.