Ünlü aktörün eşi virüs nedeniyle ölmüştü: Otopside yürek burkan ayrıntı

ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Yetkililer tarafından yapılan yeni açıklamada, Betsy Arakawa'nın garajda fare dışkısına maruz kaldığı ve hantavirüsün kendisine bu yolla bulaştığı ifade edidi.

Otopsi raporuna göre, Hackman’ın eşinin ölmeden önce yaptırdığı COVID-19 testi de negatifti. Vücudunda travmaya dair herhangi bir iz bulunamadı. Kafein pozitif, alkol ve uyuşturucu testleri ise negatif çıktı.