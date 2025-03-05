Ünlü çiftin esrarengiz ölümü | Birlikte intihar mı ettiler?

Hackman'ın cesedi mutfağa yakın başka odada yerde bulunurken Arakawa'nın banyoda yerde yatarken, başının yakınında bir ısıtıcı ve yakındaki bir tezgahın üzerinde açık bir reçeteli ilaç şişesiyle bulunduğu açıklanmıştı.



BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Çiftin bulunmadan önce birkaç gün önce ölmüş oldukları düşünülüyor ve her iki cesette de çürüme belirtileri var. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza'ya göre, Hackman'ın kalp pili son olarak 17 Şubat'ta, ünlü çift bulunmadan 9 gün önce, çalışır durumda olarak kaydedilmişti ve bu da muhtemelen öldüğü günü işaret ediyor.

Gill çiftin intihar etmemiş olabileceğini "İki ayrı yerde olmaları bana bunun daha az olası olduğunu söylüyor" sözleriyle ifade etti.