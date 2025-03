Ünlü çiftin esrarengiz ölümü | Birlikte intihar mı ettiler?

Oyuncu, Francis Ford Coppola'nın The Conversation ve Wes Anderson imzalı The Royal Tenenbaums filmdeki performansıyla büyük beğeni topladı. Oyuncu son olarak 2004 yılında Welcome to Mooseport filminde "Monroe Cole" rolüne hayat verdi ve ardından New Mexico'da daha sakin bir hayat için Hollywood'dan ayrıldı.

HEP OYUNCU OLMAK İSTEMİŞ

Daha önce verdiği bir röportajda Hackman şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanırım 10 yaşlarındayken, hatta belki daha gençken oyuncu olmak istiyordum. İzlediğim ilk filmler ve James Cagney, Errol Flynn gibi hayran olduğum aktörlerin anıları... Oyuncuları gördüğümde, bunu yapabileceğimi hissettim. Ama bir işim olmadan önce yaklaşık sekiz yıl New York'ta kaldım. Kadın ayakkabıları sattım, deri mobilyaları cilaladım, kamyon sürdüm. Bence içinizde varsa ve bunu yeterince istiyorsanız yapabilirsiniz."