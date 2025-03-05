Ünlü çiftin esrarengiz ölümü | Birlikte intihar mı ettiler?
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın şaşırtıcı ölümü hala gizemini koruyor. Son olarak geçtiğimiz yıl mart ayında görüntülenen Hackman ile eşinin intihar etmiş olabileceğine dair dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
Sanfa Fe'deki evinde eşi Betsy Arakawa ile ölü bulunan Gene Hackman'ın ölümü kapsamlı bir şekilde araştırılıyor.
Daily Mail'in haberine göre, 95 yaşındaki Hackman ve 65 yaşındaki eşi Arakawa, haşere kontrol görevlilerinin çiftle iletişim kuramadıklarını bildirmesinin ardından, New Mexico'daki evlerinde güvenlik görevlisi tarafından bulundu.