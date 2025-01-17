Ünlü futbolcu aşkı için annesini sildi
Trabzonspor'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Enis Destan, nişanlısı Arzu Kuruçalı ile nişanlanmasına karşı çıkan annesini sosyal medya hesabından sildi. Anne Gül Destan geçtiğimiz aylarda nişanlanan oğlu ve gelin adayı antrenör Arzu Kuruçalı'nın fotoğraflarını paylaşarak ilişkiyi onaylamadığını dile getirmişti.
Trabzonspor’un genç futbolcusu Enis Destan, özel hayatında yaşadığı gerilimle gündemde. Geçtiğimiz ay antrenör Arzu Kuruçalı ile nişanlanan Destan, annesi Gül Destan’ın tepkileri sonrasında takipten çıktı.