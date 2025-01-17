Ünlü futbolcu aşkı için annesini sildi

"ASLA ONAYLAMIYORUM"

Enis Destan’ın nişanlısı antrenör Arzum Kuruçalı, aile içinde tartışmalara yol açtı. Anne Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda oğlu ve Kuruçalı hakkında eleştirilerde bulundu.

Anne Destan, "Ne fizik olarak ne de yaş olarak oğluma uygun. Bizim tercih etmediğimiz birisi" ifadelerini kullandı.