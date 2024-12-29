Ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine Demet Akalın'dan tepki
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, kısa bir süre önce Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı ancak Destan'ın annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımlarla gelinine ağır göndermelerde bulunmuştu. Gül Destan'ın paylaşımları tepki toplarken; ünlü şarkıcı Demet Akalın da yaşananlara kayıtsız kalamadı.
Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, birkaç gün önce antrenör Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin nişan fotoğraflarını paylaşması ardından Destan'ın annesi Gül Destan'ın paylaşımları gündeme bomba gibi düştü.