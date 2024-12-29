Ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine Demet Akalın'dan tepki

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, kısa bir süre önce Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı ancak Destan'ın annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımlarla gelinine ağır göndermelerde bulunmuştu. Gül Destan'ın paylaşımları tepki toplarken; ünlü şarkıcı Demet Akalın da yaşananlara kayıtsız kalamadı.

Ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine Demet Akalın'dan tepki - 1

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, birkaç gün önce antrenör Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin nişan fotoğraflarını paylaşması ardından Destan'ın annesi Gül Destan'ın paylaşımları gündeme bomba gibi düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine Demet Akalın'dan tepki - 2

"BİZİM TERCİH ETMEDİĞİMİZ GELİN ADAYI"

Yaptığı paylaşımla gelini ve nişanı onaylamadığını ifade eden Gül Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli."

Ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine Demet Akalın'dan tepki - 3

"BENİM OĞLUMUN DENGİ DEĞİL!"

Ardından bir paylaşım daha yapan anne Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine Demet Akalın'dan tepki - 4

DEMET AKALIN KAYITSIZ KALAMADI

Gül Destan'ın bu ifadeleri, sosyal medyada büyük tepki toplarken; ünlü şarkıcı Demet Akalın da olaya dahil oldu.

Ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine Demet Akalın'dan tepki - 5

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, Enis Destan ile Arzum Kuruçalı'ya mutluluklar dilerken; anneye tepki gösterdi.

Ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine Demet Akalın'dan tepki - 6

"KAYNANA ZORLAMASI"

X hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, “Kaynana zorlaması! Kız da fıstık gibi. Çok yakışmışlar ama esas alkış çocuğa. Aferin aşkının arkasında durmuş” yorumunda bulundu.

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