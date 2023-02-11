Ünlü isimler depremzedelere yardım için bir araya geldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından birçok ünlü isim bir araya gelerek yardım toplamaya başladı.
Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, sosyal medya hesabında 22 tır dolusu malzemeyi afet bölgesine gönderdiklerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Tekin paylaşımına "6 şubat pazartesi sabahından itibaren bugün dahil her gün birlikte sabahtan akşama çalışarak, isimlerini bildiğimiz" notunu düşerek birçok ismin adını sıraladı.
İşte bu isimlerden birkaçı; Melisa Sözen, Didem Balçın, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, İlksen Başarır, Koray Candemir, Volkan Yosunlu, Merve Dizdar, Afra Saraçoğlu, Cem Karcı, Müge Boz, Caner Erdeniz, Özgecan Gürel, Özge Borak, Aslı İnandık, Melisa Pamuk, Gülçin Kültür, Burcu Özberk, Selahattin Paşalı, Sinem Ünsal, Aslı Tandoğan, Özge Özacar, Serkan Çayoğlu, Hazal Türesan, Gamze Karaduman, Onur Bilge, Uğur Uzunel, Emir Ersoy, Gökçe Bahadır, Ahmet Kayakesen...
İşte ünlülerin depremzedelere yardım hazırladığı anlardan kareler...