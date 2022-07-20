Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında

Haberler | 20.07.2022 - 09:16
Acun Ilıcalı'nın katıldığı Ece Seçkin'in sahne aldığı etkinlikte Fenerbahçe'nin formaları Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu gibi isimlerin üzerinde tanıtıldı.
Seçkin, sarı-lacivertli taraftarlarla özdeşleşmiş İngilizce bir şarkının şovu için özel olarak hazırlandı.
Başkan Ali Koç, “Kendi küçük, kalbi büyük Ece'miz” bize bu şovla adeta bir şölen sergiledi sözleriyle şarkıcıya teşekkür etti.
Seçkin lansmana ait görüntüleri sosyal medya hesabından “Öyle bir aşk işte bu, delice sev!” notuyla paylaştı.
Oyuncu Saraçoğlu ise, "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım sanırım. Bugün daha küçük bir çocukken renklerine aşık oldugum takım için forma tanıtımında bulunmak benim için büyük bir onurdu" dedi.
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