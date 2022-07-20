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Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında

Haberler | 20.07.2022 - 09:16

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon formalarının tanıtımında şarkıcı Ece Seçkin sahne alırken Acun Ilıcalı, Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 1

Acun Ilıcalı'nın katıldığı Ece Seçkin'in sahne aldığı etkinlikte 'nin formaları Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu gibi isimlerin üzerinde tanıtıldı.

FENERBAHÇE FORMALAR FİYATLARI 
(TIKLA OKU)

Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 2

Seçkin, sarı-lacivertli taraftarlarla özdeşleşmiş İngilizce bir şarkının şovu için özel olarak hazırlandı.

Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 3

Başkan , “Kendi küçük, kalbi büyük Ece'miz” bize bu şovla adeta bir şölen sergiledi sözleriyle şarkıcıya teşekkür etti.

Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 4

Seçkin lansmana ait görüntüleri sosyal medya hesabından “Öyle bir aşk işte bu, delice sev!” notuyla paylaştı.

Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 5

Oyuncu Saraçoğlu ise, "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım sanırım. Bugün daha küçük bir çocukken renklerine aşık oldugum takım için forma tanıtımında bulunmak benim için büyük bir onurdu" dedi.

Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 6

İşte diğer kareler...

Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 7
Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 8
Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 9
Ünlü isimler Fenerbahçe'nin forma lansmanında - 10

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