Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı!
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu 102 puanla rekor kırarak Galatasaray oldu. Icardi ise 25 golle gol krallığında zirvede yer aldı. İşte ünlülerin şampiyonluk sevinci...
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BELLİ OLDU
Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe ise Kadıköy'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor karşısında sahaya çıktı.
Maçları sarı lacivertliler 6-0, sarı kırmızılar ise 3-1 kazandı.
Bu sonuçlarla birlikte Okan Buruk liderliğinde Galatasaray, Süper Lig 2023-2024 şampiyonu oldu.
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İşte mutluluklarını paylaşan ünlü isimler...