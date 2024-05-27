Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı!

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu 102 puanla rekor kırarak Galatasaray oldu. Icardi ise 25 golle gol krallığında zirvede yer aldı. İşte ünlülerin şampiyonluk sevinci...

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 1

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe ise Kadıköy'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor karşısında sahaya çıktı.
Maçları sarı lacivertliler 6-0, sarı kırmızılar ise 3-1 kazandı.

Bu sonuçlarla birlikte Okan Buruk liderliğinde Galatasaray, Süper Lig 2023-2024 şampiyonu oldu. 

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İşte mutluluklarını paylaşan ünlü isimler...

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Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 2

Kıvanç Tatlıtuğ

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 3

Merve Dizdar

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 4

Gizem Karaca

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 5

Doğa Rutkay Kamal

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 6

Şahan Gökbakar

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 7

Demet Akbağ

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 8

Pınar Altuğ

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 9

Pelin Öztekin

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 10

Beykay Şahin

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 11

Cem Yılmaz

"Tebrikler... Galatasaraylıları kutlarım. Neden çünkü Fenerbahçeliyim :)))"

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 12

Tan Sağtürk

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı! - 13

Atiye

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