Ünlü isimler Taylor Swift'in eski sevgilisini takipten çıkıyor

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in evlilik yolunda olduğu Joe Alwyn ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası Swift'in bazı arkadaşlarının Alwyn'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

Ünlü isimler Taylor Swift'in eski sevgilisini takipten çıkıyor - 1

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimler Taylor Swift'in eski sevgilisini takipten çıkıyor - 2

İngiliz oyuncu Joe Alwyn ve yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu şarkıcı geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı almıştı.

Ünlü isimler Taylor Swift'in eski sevgilisini takipten çıkıyor - 3

People'ın haberine göre ikilinin "farklı karakterlere" sahip oldukları için ayrıldıkları iddia edilmişti.

Ünlü isimler Taylor Swift'in eski sevgilisini takipten çıkıyor - 4

HAYRANLARI FARK ETTİ

Ayrılık sonrası hayranlar; şarkıcının kardeşi Austin Swift, Ryan Reynolds, Blake Lively, Gigi Hadid, Martha Hunt ve Haim kardeşlerin (Alana, Danielle ve Este) artık Alwyn'i Instagram'da takip etmediğini fark etti.

Ünlü isimler Taylor Swift'in eski sevgilisini takipten çıkıyor - 5

Öte yandan 32 yaşındaki Alwyn'in, görünüşe göre Hunt ve Lively hariç tüm bu ünlüleri hala takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü isimler Taylor Swift'in eski sevgilisini takipten çıkıyor - 6

EVLİLİK YOLUNDAYDILAR

Grammy ödüllü şarkıcı ile oyuncu 2017 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 6 senedir birlikte olan ve birlikte çok fazla görüntü vermeyen ikilinin evlilik yolunda olduğu biliniyordu.

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