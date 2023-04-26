Ünlü isimler Taylor Swift'in eski sevgilisini takipten çıkıyor

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
İngiliz oyuncu Joe Alwyn ve yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu şarkıcı geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı almıştı.
People'ın haberine göre ikilinin "farklı karakterlere" sahip oldukları için ayrıldıkları iddia edilmişti.
Ayrılık sonrası hayranlar; şarkıcının kardeşi Austin Swift, Ryan Reynolds, Blake Lively, Gigi Hadid, Martha Hunt ve Haim kardeşlerin (Alana, Danielle ve Este) artık Alwyn'i Instagram'da takip etmediğini fark etti.
Öte yandan 32 yaşındaki Alwyn'in, görünüşe göre Hunt ve Lively hariç tüm bu ünlüleri hala takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Grammy ödüllü şarkıcı ile oyuncu 2017 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 6 senedir birlikte olan ve birlikte çok fazla görüntü vermeyen ikilinin evlilik yolunda olduğu biliniyordu.