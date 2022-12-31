Ünlü isimlerden 2023 dilekleri

FERHAT GÖÇER

"Kendimden önce ülkem adına güzel şeyler hayal ediyorum. Ekonomik olarak herkesin yüzünün gülümsediği bir yıl olsun 2023. Herkesin birbirine daha saygılı, sevgili, hoşgörülü ve iyilik dolu olmasını istiyorum. Her bakımdan çok aydınlık bir yıl olmasını ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir yıl olmasını diliyorum."