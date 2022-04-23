Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

NİLGÜN BELGÜN



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Çok güzel kıyafetiyle güzelliğiyle tam bir Cumhuriyet çocuğu. Mayanın gösterisinde Oylum görmüş bana resmini yolladı ben de çok beğendim bu Cumhuriyet kızını