Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Haberler | 23.04.2022 - 10:45
TEOMAN
Okulun ilk günü. Annemin bir an evvel eve gitmesini bekliyorum. Fasa Fiso kitabından...
CELİL NALÇAKAN
En güzel bayram, bu bayram!
CAN YILMAZ
23 Nisan’ın bizim ailede ayrı bir anlamı var, kardeşim Cem Yılmaz 23 Nisan 1973’de doğdu. Kendisine; sağlıklı, huzurlu, bereketli, neşeli nice yıllar dilerim
EMRE MUTLU
"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" Mustafa Kemal ATATÜRK
HAMDİ ALKAN
Sonsuz minnet,saygı, şükran ile
ÖZGE ULUSOY
Ne kadar seviyorum kelimeler anlatamaz… Dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Canım Atam minnetle özlemle anıyoruz…
ÜMİT ERDİM
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!
OKAN KARACAN
Ulusal egemenliğinin çocuklara armağan edilen dahi bir fikir için Atatürke bize bu mutluluğu yaşatan tüm modern Türkiye Cumhuriyeti kurucularına sonsuz teşekkürler. 23 Nisan kutlu olsun çocuklarımız mutlu olsun
NİLGÜN BELGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Çok güzel kıyafetiyle güzelliğiyle tam bir Cumhuriyet çocuğu. Mayanın gösterisinde Oylum görmüş bana resmini yolladı ben de çok beğendim bu Cumhuriyet kızını
İSMAİL FİLİZ
Güzel kızım Alisam ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum…
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" Mustafa Kemal Atatürk
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
TARKAN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun
DERYA ŞENSOY
ERDAL ÖZYAĞCILAR
GÖKHAN TÜRKMEN
Bir yanımız hala çocuk