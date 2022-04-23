Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Haberler | 23.04.2022 - 10:45

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 1

TEOMAN

Okulun ilk günü. Annemin bir an evvel eve gitmesini bekliyorum. Fasa Fiso kitabından...

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 2

CELİL NALÇAKAN

En güzel bayram, bu bayram!

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 3

CAN YILMAZ

23 Nisan’ın bizim ailede ayrı bir anlamı var, kardeşim Cem Yılmaz 23 Nisan 1973’de doğdu. Kendisine; sağlıklı, huzurlu, bereketli, neşeli nice yıllar dilerim

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 4

EMRE MUTLU

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" Mustafa Kemal ATATÜRK

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 5

HAMDİ ALKAN

Sonsuz minnet,saygı, şükran ile

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 6

ÖZGE ULUSOY

Ne kadar seviyorum kelimeler anlatamaz… Dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Canım Atam minnetle özlemle anıyoruz…

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 7

ÜMİT ERDİM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 8

OKAN KARACAN

Ulusal egemenliğinin çocuklara armağan edilen dahi bir fikir için Atatürke bize bu mutluluğu yaşatan tüm modern Türkiye Cumhuriyeti kurucularına sonsuz teşekkürler. 23 Nisan kutlu olsun çocuklarımız mutlu olsun

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 9

NİLGÜN BELGÜN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Çok güzel kıyafetiyle güzelliğiyle tam bir Cumhuriyet çocuğu. Mayanın gösterisinde Oylum görmüş bana resmini yolladı ben de çok beğendim bu Cumhuriyet kızını

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 10

İSMAİL FİLİZ

Güzel kızım Alisam ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum…

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 11

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" Mustafa Kemal Atatürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 12

TARKAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 13

DERYA ŞENSOY

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 14

ERDAL ÖZYAĞCILAR

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 15

GÖKHAN TÜRKMEN

Bir yanımız hala çocuk

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