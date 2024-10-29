Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Bugün, Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlanıyor! Ünlü isimler, sosyal medya sayfalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 101. yıl mesajlarıyla doldurdu. İşte ünlülerin Cumhuriyet ve Atatürk mesajları...

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 1

AJDA PEKKAN

"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun! Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk Milleti’nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur, özellikle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde…29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 2

KENAN DOĞULU

"Atatürk’ümüzün lideriğinde, büyüklerimizin çabasıyla kurulan, Cumhuriyet’imiz 101 yaşında! Ona verilen her emek, bu topraklarda aydınlığın ve güneşin daimi varlığı demek. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! "

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 3

TARKAN

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.
Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde.
Yaşasın Cumhuriyet,
Yaşasın laiklik,
Yaşasın demokrasi,
Yaşasın kak ve özgürlükler,
Yaşasın eadın erkek eşitliği,
Yaşasın hukukun üstünlüğü,
Yaşasın çağdaş eğitim ve bilim."

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 4

BİNNUR KAYA

"Küçükken de en sevdiğim bayramdı, bugün de... Sandalyenin üstüne çıkıp bayrağının yıldızını kutsal bir emanet olarak tutan çocuk, bugün ayağı yere basarak Cumhuriyet'ine sahip çıkıyor en değerli emaneti olarak... Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun... Aydınlık, pırıl pırıl yarınlara... Hep birlikte..."

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 5

CEM YILMAZ

"Büyük Atatürk’ün eseri Cumhuriyetimiz 101. yaşında. Bir asır önceden gördüğü, hayalini kurduğu herşeyin, milletimizin her ferdi için ne nimet olduğunu bilmemek bizim işimiz değil. Kıymet bilenlere kutlu olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene"

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 6

HANDE ERÇEL

" Ata'm kalbimde sonsuz sevgin, aklımda fikrin, gösterdiğin yolda her zaman izindeyim. Bizlere armağan ettiğin Cumhuriyet kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 7

BURCU KARA

"Yaşasın Cumhuriyet" 

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 8

İBRAHİM BÜYÜKAK

"101'inci yıl... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 9

ENGİN ALTAN DÜZYATAN 

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 101 yıl önce olduğu gibi, bugün de aynı kararlılık ve inançla: Yaşasın Cumhuriyet!"

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 10

EMEL SAYIN

"Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 11

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diyen İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyorum. En büyük bayram bugün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101'inci yılı kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 12

EROL EVGİN

"Sevgili dostlar; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, özlem, minnetle anarak Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyoruz.

Cumhuriyet; azim, bilgi, cesaret ve inanç özgürlüğüdür. Eşit vatandaşlıktır, hukuktur, adalettir, kadın haklarıdır, çağdaş, eğitimdir Cumhuriyet... Cumhuriyet, tek bayrak altında, vatanın her köşesinde birbirimize sımsıkı sarılmaktır. Cumhuriyet’in 101'inci yılında bilinç ve coşkuyla yeniden doğacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 13

EMRE ALTUĞ 

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 14

TÜRKAN ŞORAY 

"Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet ve devrimlerinin, sonsuza kadar bekçisiyiz. Yaşasın Cumhuriyet"
Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 15

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 16

NESLİHAN ATAGÜL

"Cumhuriyetimiz kutlu olsun!"

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 17

GÜLBEN ERGEN

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 18

SERENAY SARIKAYA

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - 19

HÜLYA AVŞAR

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