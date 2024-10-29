Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Bugün, Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlanıyor! Ünlü isimler, sosyal medya sayfalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 101. yıl mesajlarıyla doldurdu. İşte ünlülerin Cumhuriyet ve Atatürk mesajları...
AJDA PEKKAN
"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun! Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk Milleti’nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur, özellikle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde…29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"