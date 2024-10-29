Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

BİNNUR KAYA

"Küçükken de en sevdiğim bayramdı, bugün de... Sandalyenin üstüne çıkıp bayrağının yıldızını kutsal bir emanet olarak tutan çocuk, bugün ayağı yere basarak Cumhuriyet'ine sahip çıkıyor en değerli emaneti olarak... Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun... Aydınlık, pırıl pırıl yarınlara... Hep birlikte..."