Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Bugün, Cumhuriyet'imizin 102'nci yılı kutlanıyor! Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarıyla doldurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. Ünlü isimler de kutlama paylaşımlarıyla gündem oldu.

KENAN DOĞULU

"Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun! Atamızın bize armağan ettiği bu eşsiz mirası, hep birlikte, sonsuz bir gurur ve sevgiyle koruyor ve kutluyoruz. Cumhuriyet; özgürlük, eşitlik, umut ve gelecektir. Bu değerleri kalbimizde, şarkılarımızda ve adımlarımızda yaşatmaya devam edeceğiz."

HAKAN ALTUN

"102 yıl önce atılan adımlar, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Emanetin emanetimizdir."

SİNEM ÜNSAL

Oyuncu Sinem Ünsal da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu "Yaşasın Cumhuriyet" notuyla paylaştı.

EDİZ HUN

"Atam, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Türk insanının ortak duygusu, senin yolunda kararlılıkla ilerlemektir. Biz, senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin çağdaş düşünce ve fikirleri ilelebet savunacağız. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun."

TÜRKAN ŞORAY

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından bizlere armağan ettiği 'Cumhuriyet', ulusumuzun yarınlarının garantisidir. Sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle…"

TARKAN

"Yaşasın Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

MELİS SEZEN

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene"

