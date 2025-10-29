Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

EDİZ HUN

"Atam, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Türk insanının ortak duygusu, senin yolunda kararlılıkla ilerlemektir. Biz, senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin çağdaş düşünce ve fikirleri ilelebet savunacağız. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun."