Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

ASLI TANDOĞAN

"Özgür bir yaşam için her türlü engele, engellemeye tacize, zorluklara göğüs geren, bunları yaparken aynı zamanda insanlığın devamı için çocuğunu doğurup büyütebilen, ölene kadar sevdiklerinin üzerinden elini çekmeyen, çalışan, öğrenen, öğreten, eğlenen, üreten, paylaşan güç timsali canım kadınlar... Haydi tek bir günümüz varmış gibi kutlayalım. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun."