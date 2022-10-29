Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının üzerinden 99 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları...

Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 1

ÇAĞLA ŞIKEL

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamaya geldik"


Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 2

CEM YILMAZ

"Çok yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Büyük Atatürk”ü ve bütün emeği gecen büyüklerimizi saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"


Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 3

DEMET EVGAR

"Cumhuriyetimizi kutlar, Atatürk ve tüm yol arkadaşlarına saygı ve minnetimi sunarım. Çok yaşa Cumhuriyet."

Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 4

TARKAN

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."


Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 5

FAZIL SAY

"29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. İzindeyiz."


Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 6

MURAT BOZ

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 7

TÜRKAN ŞORAY

"Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir...Bu değeri bize armağan eden Ata’ma ve yol arkadaşlarına minnettarım."

Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 8

ESER YENENLER

"Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."

Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 9

NİLGÜN BELGÜN

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz."

Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - 10

GÖKHAN ÖZOĞUZ

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