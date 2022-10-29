Ünlü isimlerden 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

ÇAĞLA ŞIKEL
"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamaya geldik"
CEM YILMAZ
"Çok yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Büyük Atatürk”ü ve bütün emeği gecen büyüklerimizi saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
DEMET EVGAR
"Cumhuriyetimizi kutlar, Atatürk ve tüm yol arkadaşlarına saygı ve minnetimi sunarım. Çok yaşa Cumhuriyet."
TARKAN
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
FAZIL SAY
"29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. İzindeyiz."
MURAT BOZ
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
TÜRKAN ŞORAY
"Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir...Bu değeri bize armağan eden Ata’ma ve yol arkadaşlarına minnettarım."
ESER YENENLER
"Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."
NİLGÜN BELGÜN
"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz."
GÖKHAN ÖZOĞUZ