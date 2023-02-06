Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası

"İLK ARAYAN KIVANÇ TATLITUĞ OLDU"

Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi. Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon TL bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 dolar bağış yaptı. Bir önceki twite devam edeyim. Önce Mert Hakan Yandaş aradı 200 bin TL bağış yaptı. Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağış yaptı. Ve Mustafa Ceceli 200 bin TL Hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı."