Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyası başlatıldı. Gelişmeyi sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası - 1

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler destek kampanyası başlattı.

Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası - 2

ÜNLÜLER EL ELE VERDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent; Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Ceceli, Edis, Burak Deniz, Hakan Balta-Derya Balta, Emre Kılınç ve Merih Demiral’ın para yardımında bulunduğunu belirtti.

Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası - 3

"İLK ARAYAN KIVANÇ TATLITUĞ OLDU"

Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi. Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon TL bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 dolar bağış yaptı. Bir önceki twite devam edeyim. Önce Mert Hakan Yandaş aradı 200 bin TL bağış yaptı. Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağış yaptı. Ve Mustafa Ceceli 200 bin TL Hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı."

Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası - 4

Ardından bir paylaşım daha yapan Haluk Levent, "Oyuncu Burak Deniz 150 bin TL, sevgili akrabam Edis Görgülü ise 400 bin TL bağış yaptı.

Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası - 5

"BEN ÖMRÜMDE BÖYLE BİR GÜN YAŞAMADIM"

Hatay'da enkaz çalışmalarına destek veren Haluk Levent, "Gelecekte bana bugünü sorun.
Kitap olarak yayınlayacağım. Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım. Ben yazmayı unutsam da lütfen hatırlatın ve ısrar edin. (Hatay)" paylaşımında bulundu.

Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası - 6

“BU ÜLKEYE KÖTÜLÜK YAPMAK İSTEMİYORSANIZ…”

Öte yandan Haluk Levent, deprem yardımları konusunda da uyarıda bulunmuş ve “Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweet’ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isimlerden deprem bölgesi için destek kampanyası - 7

Haluk Levent, daha sonra da “Depremden etkilenen arkadaşlar lütfen incelesin” diyerek oluşturdukları haritayı paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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