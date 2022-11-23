 Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen Gölyaka merkezli deprem sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - 1

İREM DERİCİ

Şarkıcı İrem Derici, "Bayağı sallandık, çok geçmiş olsun herkese. Umarım hasar yoktur. Kalbim duruyordu yemin ederim" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - 2

BENGÜ

Selim Selimoğlu ile evliliğinden iki çocuğu olan şarkıcı Bengü ise paylaşımına "Herkese geçmiş olsun. Tek başınayken yine korkuyordum da içeride çocuklar uyurken çok daha zordu. Umarım son olur. Ne zor bir haftaydı. Allah hepimizi korusun" notunu düştü.

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - 3

CEYDA DÜVENCİ

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci "Uzun zaman sonra yine deprem sarsıntısı ile uyanmak. Kalbim sakinleşemedi. Ve maalesef hala yeterince hazır omadığımı gördüm yine. Dondum kaldım öylece. korkudan. Geçmiş olsun hepimize, umarım kötü haber almayız yarın. 6 şiddetinde bir deprem atlattık sanırım" dedi.

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - 4

CEYDA ATEŞ

Oyuncu Ceyda Ateş "Çok geçmiş olsun. Umarım can kaybı yoktur" dedi.

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - 5

SEDA ERDİM

Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, paylaşımına "Sağlam deprem oldu. Sallantıdan dolayı uykumdan uyandım. Herkes iyidir umarım" notunu düştü.

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - 6

NİHAT DOĞAN

Nihat Doğan da "Resmen yataktan fırlayacak kadar sallandık. Rabbim hepimizi korusun" sözleriyle paylaşım yaptı.

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - 7

DEMET AKALIN

Depremin şiddetine dikkat çeken Demet Akalın "Bayağı 6 gibi hissettik zaten" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar - 8

AJDA PEKKAN

Süperstar Ajda Pekkan, "Geçmiş olsun Düzce" paylaşımında bulundu.

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