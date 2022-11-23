Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar

Şarkıcı İrem Derici, "Bayağı sallandık, çok geçmiş olsun herkese. Umarım hasar yoktur. Kalbim duruyordu yemin ederim" ifadelerini kullandı.
Selim Selimoğlu ile evliliğinden iki çocuğu olan şarkıcı Bengü ise paylaşımına "Herkese geçmiş olsun. Tek başınayken yine korkuyordum da içeride çocuklar uyurken çok daha zordu. Umarım son olur. Ne zor bir haftaydı. Allah hepimizi korusun" notunu düştü.
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci "Uzun zaman sonra yine deprem sarsıntısı ile uyanmak. Kalbim sakinleşemedi. Ve maalesef hala yeterince hazır omadığımı gördüm yine. Dondum kaldım öylece. korkudan. Geçmiş olsun hepimize, umarım kötü haber almayız yarın. 6 şiddetinde bir deprem atlattık sanırım" dedi.
Oyuncu Ceyda Ateş "Çok geçmiş olsun. Umarım can kaybı yoktur" dedi.
Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, paylaşımına "Sağlam deprem oldu. Sallantıdan dolayı uykumdan uyandım. Herkes iyidir umarım" notunu düştü.
Nihat Doğan da "Resmen yataktan fırlayacak kadar sallandık. Rabbim hepimizi korusun" sözleriyle paylaşım yaptı.
Depremin şiddetine dikkat çeken Demet Akalın "Bayağı 6 gibi hissettik zaten" ifadelerini kullandı.
Süperstar Ajda Pekkan, "Geçmiş olsun Düzce" paylaşımında bulundu.