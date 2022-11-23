Ünlü isimlerden Düzce depremi sonrası paylaşımlar

BENGÜ

Selim Selimoğlu ile evliliğinden iki çocuğu olan şarkıcı Bengü ise paylaşımına "Herkese geçmiş olsun. Tek başınayken yine korkuyordum da içeride çocuklar uyurken çok daha zordu. Umarım son olur. Ne zor bir haftaydı. Allah hepimizi korusun" notunu düştü.