Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Filenin Sultanları, Daniele Santarelli yönetiminde ilk Avrupa şampiyonluğuna uzanırken ünlü isimler de sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 1

DOĞA RUTKAY

"Sizlere bakınca; geleceği umudu, yaşama sevincini, her şeye rağmen dirençli olmayı, çalışmayı, azmi, bitmeyen başarıyı, enseyi karartmamayı görüyorum. Sizlere bakınca Cumhuriyet'in kızlarını, sizi doğuran, büyüten, okutan, eğiten harika insanlar görüyorum. Sizlere bakınca çok mutlu oluyorum çok. İyi ki varsınız kızlar. Size her şey çok yakışıyor."

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 2

DENİZ SEKİ

Şampiyonluk maçını otelde izleyen Deniz Seki, heyecandan yatakta zıpladığı anları Instagram hesabından yayınlayarak "Benim adım Türkiye. Şampiyon olduk Filenin Sultanları" dedi.

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 3

DEMET ÖZDEMİR

"Şampiyonluk size çok yakıştı! Delireceğim sevinçten... Havamız çok çok iyi. Şampiyon Türkiye."

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 4

NURGÜL YEŞİLÇAY

Final maçını evinde ailesiyle takip eden oyuncu Nurgül Yeşilçay, şampiyonluğu "Kızlar ay yerim sizi. Süper bir maçtı. Heyecandan yaşlandık valla. Helal olsun size. Bayılıyorum size" sözleriyle kutladı.

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 5

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Siz orada nefes nefese, biz ekran başında… Bu gece de kalbimiz sizinle attı evlatlar... Bu büyük bir başarı. Siz kendinize, biz size inandık. Ve işte Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu... Bize üst üste yaşattığınız bu büyük gurur için size sonsuz teşekkürler. Azminize, gücünüze, emeğinize sağlık. Hepinize sıkı sıkıya sarılıyorum. İyi ki varsınız Filenin Sultanları..."

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 6

DEMET AKBAĞ

"Sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları... Ülkeyi sevince boğdunuz, emeklerinize sağlık..."

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 7

BURCU KARA

"Gururumuzsunuz kızlar. Her daim yanınızdayız. Yolunuz açık olsun. Şampiyonluk tüm Türkiye'ye, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl armağanı olsun."

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 8

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Nilperi Şahinkaya da maçı arkadaşlarıyla izlediği anları takipileriyle paylaştı. Evde şampiyonluk heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, sevinçten çığlık atarak zıplayarak kutlama yaptı.

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 9

BURCU ESMERSOY

"Mutluluktan, gururdan, hayranlıktan delirmek."

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 10

MUSTAFA SANDAL

"Ve işte şampiyon. Avrupa Şampiyonluğu size çok yakıştı Atatürk'ün kızları. Sizi çok seviyoruz, var olun kızlar. Tebrikler."

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 11

YILMAZ ERDOĞAN

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bize bu büyük gururu yaşattığınız için ne kadar teşekkür etsek az! Tebrikler Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları."

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 12

HÜLYA AVŞAR

"Şampiyon belli ikinci kim? Tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz..."

Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı - 13

SÜHA UYGUR

"Bizi çok mutlu ettiniz… Hepinizin yüreğine sağlık. Şampiyonluk sonuna kadar hak ettiniz. Ülkemizi ve bayrağımızı gururlandırdınız. Hepinize yürekten teşekkürler… Tarih böyle yazılır. Boş ve gereksiz konuşarak değil. Önünüzde saygıyla eğiliyorum."

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