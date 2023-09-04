Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Filenin Sultanları, Daniele Santarelli yönetiminde ilk Avrupa şampiyonluğuna uzanırken ünlü isimler de sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.
DOĞA RUTKAY
"Sizlere bakınca; geleceği umudu, yaşama sevincini, her şeye rağmen dirençli olmayı, çalışmayı, azmi, bitmeyen başarıyı, enseyi karartmamayı görüyorum. Sizlere bakınca Cumhuriyet'in kızlarını, sizi doğuran, büyüten, okutan, eğiten harika insanlar görüyorum. Sizlere bakınca çok mutlu oluyorum çok. İyi ki varsınız kızlar. Size her şey çok yakışıyor."