Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na: Şampiyonluk size çok yakıştı

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Siz orada nefes nefese, biz ekran başında… Bu gece de kalbimiz sizinle attı evlatlar... Bu büyük bir başarı. Siz kendinize, biz size inandık. Ve işte Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu... Bize üst üste yaşattığınız bu büyük gurur için size sonsuz teşekkürler. Azminize, gücünüze, emeğinize sağlık. Hepinize sıkı sıkıya sarılıyorum. İyi ki varsınız Filenin Sultanları..."