Ünlü isimlerden Kanye West’e tepki

NE OLMUŞTU?



Paris Moda Haftası’nda giydiği “Beyazların Hayatı Önemlidir” tişörtüyle başlattığı tartışmayı Twitter’a taşıyan Kanye West, Yahudilerle ilgili tweet atmıştı. Platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tweet’i silinen West’in sosyal medya hesaplarına erişimi engellenmişti.



West, sosyal medyada “Yahudiler için ölüm seviyesi 3… Siz benimle oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi karalamaya çalıştınız” şeklinde bir paylaşım da yapmıştı.



West'in Twitter’da 31 milyon, Instagram’da ise 18 milyon takipçisi bulunuyor.



Rapçinin kışkırtıcı ve Yahudi karşıtı açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, daha sonra rapçinin hesapları tekrar açıldı.