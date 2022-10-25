Ünlü isimlerden Kanye West’e tepki

Yahudilerle ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle Twitter ve Instagram'da hesapları kısıtlanan ve gönderileri kaldırılan Kanye West tepkilerin hedefinde.
ABD’li yazar Jessica Seinfeld (51) bu paylaşımlara tepki niteliğinde bir yazı yayınladı. “Yahudi arkadaşlarımı ve Yahudi halkını destekliyorum” diyen Seinfeld “Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsanız, bunu akışınızda söyleyebilirsiniz” diye yazdı.
Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon, “Yahudi arkadaşlarımın/meslektaşlarımın aileleri için neden korktuklarını tam olarak anlayın. Bu çok korkutucu bir dönem” şeklinde bir paylaşım yaptı.
Komedyen Amy Schumer, “Yahudi cemaatinin bunun neye yol açmasından korktuğunu biliyor musunuz? Her 2 kişiden 1’i soykırımın yaşandığını bilmiyor. Ayağa kalk. #birdahaasla” şeklinde bir paylaşım yaptı.
Khloe Kardashian da Witherspoon’un yazdıklarını kendi hesabında paylaşırken John Legend, Lizzo, Jack Antonoff, Howard Stern ve Michael Rapaport da ünlü rapçite tepki gösteren ünlü isimler arasındaydı.
NE OLMUŞTU?
Paris Moda Haftası’nda giydiği “Beyazların Hayatı Önemlidir” tişörtüyle başlattığı tartışmayı Twitter’a taşıyan Kanye West, Yahudilerle ilgili tweet atmıştı. Platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tweet’i silinen West’in sosyal medya hesaplarına erişimi engellenmişti.
West, sosyal medyada “Yahudiler için ölüm seviyesi 3… Siz benimle oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi karalamaya çalıştınız” şeklinde bir paylaşım da yapmıştı.
West'in Twitter’da 31 milyon, Instagram’da ise 18 milyon takipçisi bulunuyor.
Rapçinin kışkırtıcı ve Yahudi karşıtı açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, daha sonra rapçinin hesapları tekrar açıldı.