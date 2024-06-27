Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal!

EURO 2024'TE SON 16'YA KALDI

A Milli Takım, EURO 2024'te tur biletini almak için sahaya çıktı. F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar, 2-1 biten maçın ardından EURO 2024'te son 16 takım arasına kalmayı başardı. Türkiye'nin rakibi Avusturya oldu.

Milli Takım'a ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı. İşte ünlülerin paylaşımları...