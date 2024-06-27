Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal!

A Milli Takımı, dün akşam F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar, 2-1 biten maçın ardından EURO 2024'te son 16 takım arasına kalmayı başardı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Milli Takım'a destek verdi. İşte o paylaşımlar...

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 1

EURO 2024'TE SON 16'YA KALDI

A Milli Takım, EURO 2024'te tur biletini almak için sahaya çıktı. F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar, 2-1 biten maçın ardından EURO 2024'te son 16 takım arasına kalmayı başardı. Türkiye'nin rakibi Avusturya oldu. 

Milli Takım'a ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı. İşte ünlülerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 2

TARKAN

"O kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun."

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 3

HANDE ERÇEL

"Hazır mıyız?"

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 4

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Haydi bizim çocuklar."

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 5

YAĞMUR TANRISEVSİN

"Durmak yok yola devam"

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 6

DOĞA RUTKAY

"Heyt be yaşasın."

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 7

PINAR DENİZ

"Bu nasıl heyecan!"

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 8

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Çok stresli bir maçtı. Gurur duyduk."

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 9

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Ne mutlu Türk'üm diyene."

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 10

AJDA PEKKAN

"Çok yaşayın çocuklar."

Ünlü isimlerden Milli Takım'a tebrik mesajları: O kupalar sana helal! - 11

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