 Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Birçok ünlü isim, Öğretmenler Günü için sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar yayınladı.

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - 1

AÇELYA AKKOYUN

Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu Açelya Akkoyun "Canım annem ve bütün öğretmenlerimizin, Ögretmenler Günü kutlu olsun. Sonsuz sevgi ve saygıyla" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - 2

VOLKAN KONAK

Instagram'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan Volkan Konak, "Karanlığa meşale olan öğretmenlerimize selamlar olsun.
Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" mesajını yazdı.

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - 3

ESER YENENLER

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Eser Yenenler, "Tüm öğretmenlerimin ellerinden öperim" dedi.

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - 4

CELİL NALÇAKAN

Celil Nalçakan, paylaşımına; "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, anneciğimin ve tüm öğretmenlerimizin gününü yürekten kutlar, hepsinin ellerinden hürmetle öperim. Atanamayan öğretmenlerimizin de tez vakitte, öğrencilerine kavuşmasını dilerim" notunu düştü.

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - 5

DENİZ SEKİ

Şarkıcı Deniz Seki, paylaşımında; "Kolay değil bir nesli yetiştirmek, kolay değil öğretmen olmak, öğretebilmek ve eğitimci olabilmek. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, hayatlarını huzurla geçirebilecekleri bir ömür dilerim" cümlelerine yer verdi.

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - 6

PINAR ALTUĞ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Pınar Altuğ da "Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" mesajını yazdı.

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - 7

Oyuncu Buse Varol, Instagram paylaşımına; "Tüm öğretmenlerimin gününü kutluyorum" notunu düştü.

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları - 8

GÜLBEN ERGEN

Şarkıcı Gülben Ergen de paylaşımında "Vatanın her köşesinde azim ve sabırla görev yapan tüm değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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