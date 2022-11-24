Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları

Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu Açelya Akkoyun "Canım annem ve bütün öğretmenlerimizin, Ögretmenler Günü kutlu olsun. Sonsuz sevgi ve saygıyla" ifadelerini kullandı.
Instagram'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan Volkan Konak, "Karanlığa meşale olan öğretmenlerimize selamlar olsun.
Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" mesajını yazdı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Eser Yenenler, "Tüm öğretmenlerimin ellerinden öperim" dedi.
Celil Nalçakan, paylaşımına; "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, anneciğimin ve tüm öğretmenlerimizin gününü yürekten kutlar, hepsinin ellerinden hürmetle öperim. Atanamayan öğretmenlerimizin de tez vakitte, öğrencilerine kavuşmasını dilerim" notunu düştü.
Şarkıcı Deniz Seki, paylaşımında; "Kolay değil bir nesli yetiştirmek, kolay değil öğretmen olmak, öğretebilmek ve eğitimci olabilmek. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, hayatlarını huzurla geçirebilecekleri bir ömür dilerim" cümlelerine yer verdi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Pınar Altuğ da "Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" mesajını yazdı.
Oyuncu Buse Varol, Instagram paylaşımına; "Tüm öğretmenlerimin gününü kutluyorum" notunu düştü.
Şarkıcı Gülben Ergen de paylaşımında "Vatanın her köşesinde azim ve sabırla görev yapan tüm değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.