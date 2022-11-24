Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları

DENİZ SEKİ

Şarkıcı Deniz Seki, paylaşımında; "Kolay değil bir nesli yetiştirmek, kolay değil öğretmen olmak, öğretebilmek ve eğitimci olabilmek. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, hayatlarını huzurla geçirebilecekleri bir ömür dilerim" cümlelerine yer verdi.